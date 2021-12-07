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Prejuízo de R$ 130 milhões

Operação que mira o PCC apreende mais de 500 kg de cocaína no ES

O material foi apreendido nesta terça (7). No Espírito Santo, três pessoas foram presas em flagrante e foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 dez 2021 às 10:54

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 10:54

Operação que mira o PCC apreende mais de 500kg de pasta base de cocaína no ES
Três homens foram presos em operação da PF no ES Crédito: Diony Silva
Três homens que estavam em uma casa no bairro Interlagos, em Vila Velha, foram presos na manhã desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Federal, eles mantinham um depósito com 510 kg de cocaína e uma enorme quantidade de materiais utilizados nas embalagens da droga.
As prisões ocorreram dentro das ações deflagradas na Operação Solis, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo. A operação contou com o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal.
Segundo a PF, o prejuízo financeiro impactado para os criminosos é estimado em R$ 130 milhões.

OPERAÇÃO MIRA O PCC 

O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas por integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) em cidades do Espírito Santo e de São Paulo.
No Espírito Santo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Guarapari, que resultaram na apreensão de quantidade expressiva de drogas e na prisão em flagrante de três pessoas. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Araraquara e Guarujá, em São Paulo.

Operação que mira o PCC apreende mais de 500 kg de pasta base de cocaína no ES

Ainda de acordo com a Polícia Federal, quatro mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça Estadual de São Paulo, também foram cumpridos nesta terça-feira. A corporação, no entanto, não informou onde esses quatro indivíduos foram detidos.
A PF também afirmou que um dos criminosos presos durante a manhã será autuado por corrupção ativa, por tentativa de suborno a um dos policiais: o homem ofereceu R$ 1 milhão para que a prisão não fosse efetuada.
A reportagem de A Gazeta tentou mais detalhes junto à Polícia Federal e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

07/12/2021 - 12:31
Após a publicação da reportagem, a Polícia Federal informou que a droga apreendida era cocaína. Inicialmente, a informação era de que se tratava de pasta base de cocaína. O texto e o título da matéria foram atualizados. 

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