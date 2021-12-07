Locutor da Litoral FM tem moto furtada horas após comprá-la em Vitória

O furto foi tão rápido, que Bruninho sequer conseguiu emplacar a motocicleta modelo Honda CG Titan 160 Crédito: Arquivo pessoal

A alegria pela moto comprada não durou sequer um dia. Pior, pouco mais da metade de um. Por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (7), o locutor da Rádio Litoral FM, Bruninho Andrade, o Mulecote, comprou uma motocicleta Honda CG Titan 160, com preço de mercado a partir de R$ 13 mil, de acordo com o site da montadora japonesa.

Após retirar a motocicleta da concessionária, em Vitória , pela manhã, e rodar algo em torno de 30 km com a moto, o locutor foi com a esposa até um supermercado no bairro Laranjeiras, na Serra , para comprar pão. A ideia era permanecer por pouco tempo no estabelecimento e assim eles fizeram. Os cerca de 20 minutos no local foram suficientes para que o veículo fosse furtado para a incredulidade dele e da mulher.

"Nós estamos bem. Chegamos, deixamos (a moto) no estacionamento do supermercado, entramos e, quando voltamos, a moto não estava mais lá. A moto tem seguro, mas o ocorrido foi dentro de um estacionamento pago de um supermercado aqui de Laranjeiras... saí de casa com Letícia para comprar pão. Entrei, peguei o ticket, que mostra que entramos às 21h14. Deixamos em frente à porta de entrada, havia os seguranças e o pessoal que toma conta do estacionamento. Fizemos nossas compras, ficamos uns 20 minutos lá dentro. Quando eu saí, já demos a falta da moto. Letícia desesperou, chorou e começou a gritar", detalhou Bruninho nas redes sociais.

Ainda segundo o locutor, após notar a cena, um segurança se aproximou dele e comunicou que a moto havia sido levada. Após consultar as imagens de videomonitoramento, ele observou o exato momento em que estacionou a Honda CG e, em questão de minutos, uma motocicleta com dois homens parou ao lado da moto dele. Mesmo com o guidão travado, a dupla conseguiu destravar a motocicleta, deram partida e o homem que estava na garupa da moto saiu pilotando sem que ninguém notasse o furto.

NEM EMPLACOU

A situação foi tão inesperada que não deu tempo nem para Bruninho emplacar a própria moto.

"Eu peguei a moto na concessionária e fui trabalhar. Eu iria passar no Detran na volta para emplacar, mas como estava chovendo muito à tarde, achei melhor ir para casa e deixar para o outro dia. À noite fui com minha esposa dar uma voltinha e decidimos comprar um pão para tomar um café. Aí aconteceu tudo isso. Ainda bem que coloquei só R$ 30 de gasolina", brincou Bruninho com o furto que sofreu.

O locutor Bruninho Araújo tirou a moto da concessionária pela manhã e à noite a CG Titan foi roubada na Serra Crédito: Arquivo pessoal

No próprio Instagram, o locutor fez um apelo aos responsáveis pelo roubo e questionou a atitude dos ladrões. Ao externar o ocorrido, Bruninho recebeu muito apoio dos fãs e amigos, que também lamentaram a perda da moto comprada horas antes.

POLÍCIA

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que "na noite dessa segunda-feira (6), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto de veículo no estacionamento de um supermercado no bairro Colina de Laranjeiras, Serra. No local o proprietário do veículo disse aos militares que havia deixado a sua moto no local para efetuar compras no estabelecimento e quando retornou, após 20 minutos, não encontrou o veículo", disse a PM no comunicado.

Ainda de acordo com a corporação, "a motocicleta estava sem placa, pois segundo o homem havia recebido o veículo naquele dia. Segundo informações colhidas no local, através dos funcionários do supermercado que viram as câmeras de videomonitoramento, os autores do furto seriam dois indivíduos que estavam em uma moto. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia", finalizou a PM no retorno à reportagem de A Gazeta.

Já a Polícia Civil destacou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado.