Veja a lista das motos mais roubadas no Espírito Santo em 2021

Quando o assunto envolve roubos e furtos de veículos, as motos saem na frente no ranking capixaba. Especialmente os modelos amplamente utilizados em serviços de delivery, mototáxi e outras funções, elas são o principal alvo dos criminosos que cometem esse tipo de crime no Espírito Santo.
Um levantamento feito pelo Instituto Jones do Santos Neves (IJSN) aponta os modelos de veículos (considerando carros e motos) mais roubados ou furtados de janeiro a setembro deste ano no Estado. Na lista, aparecem 1.885 mil roubos/furtos de motocicletas de diversos modelos até surgir o primeiro modelo de carro mais visado pelos criminosos.
A lista traz mais de 20 modelos diferentes de motos listados entre os mais roubados antes de aparecerem os carros de passeio. No topo do ranking do levantamento do IJSN estão as motos Honda CG 125 Fan e 125 Fan KS, ambas com 164 ocorrências nos nove primeiros meses do ano.
Na sequência, surgem os modelos NXR 160 Bros ESDD, com 138 furtos e roubos; a CG 160 Fan, com 123; e a XRE 300, com 116, todos fabricados pela japonesa Honda.
MOTOS MAIS FURTADAS OU ROUBADAS NO ES EM 2021:
- CG 125 FAN - 164 furtos/roubos
- CG 125 FAN KS - 164 furtos/roubos
- CG 150 TITAN KS - 146 furtos/roubos
- NXR160 BROS ESDD - 138 furtos/roubos
- CG 160 FAN - 123 furtos/roubos
- XRE 300 - 116 furtos/roubos
- CG 150 FAN ESI - 113 furtos/roubos
- CG150 FAN ESDI - 95 furtos/roubos
- BIZ 125 ES - 85 furtos/roubos
- CG 150 TITAN ES - 83 furtos/roubos
- CG 150 TITAN ESD - 78 furtos/roubos
- CG 125 TITAN KS - 77 furtos/roubos
- CG 125 TITAN - 71 furtos/roubos
- CG 160 START - 70 furtos/roubos
- CG 125 FAN ES - 69 furtos/roubos
- CG 160 TITAN - 67 furtos/roubos
- OUTROS - 64 furtos/roubos
- CG 150 TITAN EX- 58 furtos/roubos
- CB 300R- 53 furtos/roubos
- NXR150 BROS ES - 51 furtos/roubos