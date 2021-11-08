Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De janeiro a setembro

Veja a lista das motos mais roubadas no Espírito Santo em 2021

Levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves indica os modelos mais visados pelos criminosos no Estado este ano. Até setembro, 1.885 motos foram roubadas/furtadas
Murilo Cuzzuol

08 nov 2021 às 16:06

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:06

Quando o assunto envolve roubos e furtos de veículos, as motos saem na frente no ranking capixaba. Especialmente os modelos amplamente utilizados em serviços de delivery, mototáxi e outras funções, elas são o principal alvo dos criminosos que cometem esse tipo de crime no Espírito Santo.
Um levantamento feito pelo Instituto Jones do Santos Neves (IJSN) aponta os modelos de veículos (considerando carros e motos) mais roubados ou furtados de janeiro a setembro deste ano no Estado. Na lista, aparecem 1.885 mil roubos/furtos de motocicletas de diversos modelos até surgir o primeiro modelo de carro mais visado pelos criminosos.
A lista traz mais de 20 modelos diferentes de motos listados entre os mais roubados antes de aparecerem os carros de passeio. No topo do ranking do levantamento do IJSN estão as motos Honda CG 125 Fan e 125 Fan KS, ambas com 164 ocorrências nos nove primeiros meses do ano.
Na sequência, surgem os modelos NXR 160 Bros ESDD, com 138 furtos e roubos; a CG 160 Fan, com 123; e a XRE 300, com 116, todos fabricados pela japonesa Honda.
Moto
A Honda CG 125 Fan e as variações do modelo aparecem entre as mais roubadas no ES Crédito: Divulgação | Honda

MOTOS MAIS FURTADAS OU ROUBADAS NO ES EM 2021:

  1. CG 125 FAN - 164 furtos/roubos
  2. CG 125 FAN KS - 164 furtos/roubos
  3. CG 150 TITAN KS - 146 furtos/roubos
  4. NXR160 BROS ESDD - 138 furtos/roubos
  5. CG 160 FAN - 123 furtos/roubos
  6. XRE 300 - 116 furtos/roubos
  7. CG 150 FAN ESI - 113 furtos/roubos
  8. CG150 FAN ESDI - 95 furtos/roubos
  9. BIZ 125 ES - 85 furtos/roubos
  10. CG 150 TITAN ES - 83 furtos/roubos
  11. CG 150 TITAN ESD - 78 furtos/roubos
  12. CG 125 TITAN KS - 77 furtos/roubos
  13. CG 125 TITAN - 71 furtos/roubos
  14. CG 160 START - 70 furtos/roubos
  15. CG 125 FAN ES - 69 furtos/roubos
  16. CG 160 TITAN - 67 furtos/roubos
  17. OUTROS - 64 furtos/roubos
  18. CG 150 TITAN EX- 58 furtos/roubos 
  19. CB 300R- 53 furtos/roubos
  20. NXR150 BROS ES - 51 furtos/roubos

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump e o papa: a guerra de farpas entre os dois americanos mais poderosos do mundo
Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra
Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados