Veja os modelos de carros mais roubados no Espírito Santo em 2021

HB20, Strada, Etios e Corolla estão no topo da lista dos modelos mais roubados no ano em todo o ES Crédito: Divulgação

Este caso ilustra com exatidão as estatísticas sobre os veículos mais furtados e roubados no Estado entre os meses de janeiro até agosto deste ano. Segundo o Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o modelo da fabricante sul-coreana é um dos que aparecem na liderança do ranking, ao lado de Toyota Corolla, Etios, e Fiat Strada.

Na segunda colocação, aparecem os modelos Chevrolet Onix e S10, e Volkswagen Gol. Estes empates técnicos ocorrem porque a diferença do quantitativo de veículos roubados no Espírito Santo é pequena, explica Ronaldo Vilela, diretor executivo do Sindicato das Seguradoras.

"Este levantamento indicando uma primeira colocação compartilhada aponta que os números registrados são bem próximos, então, tecnicamente nos critérios avaliados junto às seguradoras, ele é apresentado como um empate", detalha Vilela.

CARACTERÍSTICA ESTADUAL

No levantamento obtido, não aparecem o total de roubos e furtos ocorridos no período, visto que a estatística leva em consideração apenas o automóveis segurados. As ações criminosas também ocorrem com modelos no qual os proprietários não tenham seguros dos veículos. Diferentemente do que ocorre no Rio de Janeiro, no Espírito Santo a maior parte dos roubos ocorre premeditadamente.

"O que observamos no ES é que praticamente 2/3 dos furtos e roubos registrados pelas seguradoras são premeditados. Ou seja, o indivíduo que sai para roubar vai à procura de um modelo específico, enquanto que, no Rio, as ações são de momento. O criminoso rouba o carro que está mais fácil para ele, a escolha é mais aleatória" Ronaldo Vilela - Diretor executivo do Sindicato das Seguradoras do ES e RJ

Uma das explicações para quatro veículos aparecerem no topo da lista é à demanda observada a estes modelos. Além disso, uma condição momentânea do mercado automotivo nacional no ano vigente também influi na estatística.

"Estes carros são muito procurados em revendas. Observamos uma dificuldade de novos carros no mercado por ausência de componentes para a fabricação modelos. Pode-se somar, ainda, o fato de que muitos destes roubos são para alimentar o mercado de peças usadas e desmanches. Tudo isso somado faz com que os modelos sejam os mais visados. Por isso a importância em se ter o seguro. O ideal é que o consumidor já retire o veículo segurado da concessionária ou revenda", diz o diretor.

LEVANTAMENTO ESTADUAL

Nos números de furtos e roubos levantados pelo Instituto Jones dos Santos Neves, o carro que lidera com 51 registros no ano é o Gol 1.0. Na sequência, aparecem os modelos Corolla, com 34, Fiat uno, com 33, Strada Working, com 32 e Onix 1.0, com 31. Vale ressaltar que estes dados obtidos pelo IJSN levam em consideração as ocorrências registradas até setembro e engloba veículos segurados ou não.

Para o diretor do sindicato das seguradoras, além da proteção do seguro, é importante que as forças de segurança do Espírito Santo atuem preventivamente, mas também solucionando casos.

"É muito importante que as polícias consigam investigar estes roubos e recuperar os veículos levados, pois é uma forma de desestimular os criminosos que atuam neste segmento. Este tipo de ação também é muito difícil de ser evitada, pois é difícil identificar o momento em que ocorrerá", salienta Vilela.

QUASE 5 MIL ROUBOS/FURTOS

Nos números levantados diretamente no Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, no mesmo período analisado pelo Sindicato das Seguradoras, o Espírito Santo contabilizou um total de 4.609 mil ações criminosas envolvendo veículos em todo o Estado até o dia 31 de julho.

Deste montante, o painel aponta que 2.593 foram furtados e 2.016 roubados. Ainda no detalhamento analisado, dos 4,6 mil veículos roubados/furtados, 1.650 são carros. Já as motos somam 2.094 furtos e roubos. Os demais crimes do tipo registrados com veículos envolvem ônibus, caminhões, reboques e outros modelos.

A LISTA COM OS 10 MODELOS DE CARROS MAIS ROUBADOS (VEÍCULOS SEGURADOS)