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Um homem foi detido após roubar, junto a um comparsa, objetos, dinheiro e um carro em Santa Maria de Jetibá , na Região Central Serrana do Estado. Após o crime, a dupla fugiu no veículo roubado e começou a ser perseguida por policiais em Santa Leopoldina , município vizinho. A perseguição, com apoio de helicóptero, terminou somente em Cariacica , na Grande Vitória, na tarde desta quarta-feira (27). Os suspeitos furaram bloqueio da polícia e chegaram a atropelar um militar. Um deles conseguiu fugir.

Imagens de câmeras de videomonitoramento de um posto de combustíveis em Santa Leopoldina mostram a fuga dos criminosos. Antes do registro, por volta das 10h, a dupla fez um arrastão em Santa Maria de Jetibá, roubando objetos, dinheiro, um veículo e fugiram. Veja vídeo:

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Policiais Militares da 16ª Companhia Independente participaram da ação e contaram com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar. Os agentes foram acionados e conseguiram localizar os criminosos em Santa Leopoldina, mas os suspeitos conseguiram escapar do primeiro bloqueio policial. O helicóptero do Notaer sobrevoou a região e monitorou a ação da dupla.

Após furar a primeira barreira da polícia, os criminosos seguiram sendo perseguidos até Cariacica, onde o veículo foi interceptado e um dos suspeitos foi detido. Ao tentar furar esse segundo bloqueio, os bandidos chegaram a atropelar um policial, que ficou ferido na perna.

Suspeito foi baleado por PMs e socorrido para hospital de Vitória Crédito: Reprodução

O policial militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O suspeito detido foi baleado e também encaminhado à unidade. O outro criminoso está foragido.

Your browser does not support the audio element. Roubo de carro termina em perseguição de Santa Leopoldina a Cariacica