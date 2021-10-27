Dois homens em moto são perseguidos e mortos a tiros na Serra

Dois amigos foram perseguidos e assassinados a tiros no bairro Vista da Serra I, na Serra, por volta das 21h de terça-feira (26).
Yago Paixão, de 19 anos, e Wanderson Carlos Lírio, de 27 anos, foram mortos quando passavam de moto pela Rua Ecoporanga.
Os dois foram atingidos com tiros na nuca e nas costas. As investigações iniciais apontam que os dois foram perseguidos.
A moto onde as vítimas estavam foi periciada. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito do crime foi preso.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta