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Violência

Dois homens em moto são perseguidos e mortos a tiros na Serra

O duplo homicídio aconteceu no bairro Vista da Serra I, na noite desta terça-feira (26)

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:19

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 out 2021 às 08:19
Jovens são assassinados a tiros na Serra
Amigos são assassinados a tiros na Serra Crédito: Archimedis Patrício
Dois amigos foram perseguidos e assassinados a tiros no bairro Vista da Serra I, na Serra, por volta das 21h de terça-feira (26).
Yago Paixão, de 19 anos, e Wanderson Carlos Lírio, de 27 anos, foram mortos quando passavam de moto pela Rua Ecoporanga.
Os dois foram atingidos com tiros na nuca e nas costas. As investigações iniciais apontam que os dois foram perseguidos.
A moto onde as vítimas estavam foi periciada. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito do crime foi preso.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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