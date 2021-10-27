Adolescente é detido por furto em loja de shopping em Vila Velha

Menor é apreendido após furtar mais de R$ 1500 em roupas de shopping em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal

Um adolescente de 16 anos foi detido pela Guarda Municipal suspeito de furtar roupas em um shopping de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 18h30 desta terça-feira (26). De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, somando os valores das peças, o prejuízo passa de R$ 1.500.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o subinspetor Menelli, da Guarda Municipal, informou que uma equipe estava fazendo patrulhamento na região quando viu uma movimentação na parte externa do shopping e um dos vigilantes acenando para os agentes.

"O segurança disse que um indivíduo havia furtado materiais dentro de uma loja. Chegamos e conseguimos, com os seguranças, evitar que ele conseguisse fugir pelas dependências do shopping. Assim que fizemos a revista, ele chegou a ameaçar o gerente de segurança, dizendo que havia marcado o rosto dele", relatou.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e, ainda na área externa da unidade, tentou fugir novamente. Mesmo na viatura, o menor conseguiu tirar as algemas e chegou a abrir a porta do veículo, mas foi flagrado pelos agentes no momento da fuga.