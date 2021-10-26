Dupla suspeita de traficar drogas em tabacaria é presa em Vitória

Dois homens foram presos por suspeita de atuação no tráfico de drogas em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens, de 19 e 44 anos, suspeitos de utilizarem uma tabacaria como fachada para venda de drogas, foram presos em Vitória nesta segunda-feira (25). Segundo a Polícia Civil , a dupla mantinha o estabelecimento em um local fixo no bairro Ilha Santa Maria, onde recebia clientes interessados nos entorpecentes.

A Polícia Civil informou que chegou à dupla após realizar um levantamento sobre furtos e roubos a estabelecimentos comerciais na Capital. A equipe constatou que um indivíduo estaria vendendo drogas em uma tabacaria e que também estaria na posse de armas. O armamento teria sido alugado para a prática de crimes contra o patrimônio.

A prisão foi efetuada por uma equipe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) e aconteceu após os policiais identificaram a movimentação de um dos suspeitos.

“Realizamos uma campana nas proximidades da loja, onde foi possível visualizar que várias pessoas mantinham contato com o dono da tabacaria. O mesmo ia até o seu veículo, como se pegasse algo no interior do carro e entregasse aos clientes. Por volta de 12h30, o suspeito adentrou em seu carro, deixou a loja e foi seguido pela equipe policial, que abordou o suspeito quando ele estacionou o carro perto de casa. Foi encontrada em seu bolso uma pequena quantidade de maconha, que ele alegou ser para seu próprio consumo”, explicou o titular da DRCCP, delegado Gabriel Monteiro.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram duas porções de maconha, balança de precisão e sete frascos de cor transparente, contendo um líquido não identificado. No estabelecimento, mantido como tabacaria, foi apreendida mais uma porção de maconha. A Polícia Civil não informou se a arma, que seria alugada para os crimes, foi apreendida com algum dos suspeitos.

Durante as buscas no estabelecimento, o funcionário de 19 anos assumiu a propriedade da droga. Ele e o dono do estabelecimento foram conduzidos à delegacia, onde ambos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.