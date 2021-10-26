Vídeo: mulher é rendida e tem carro roubado na Praia da Costa

Mulher tem carro roubado às 7h45 da manhã por criminosos na Praia da Costa Crédito: Câmera de Videomonitoramento

Confira: Uma mulher foi rendida por dois criminosos e teve o carro roubado na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha , por volta das 7h45 desta terça-feira (26). Segundo a Polícia Militar , outro veículo deu cobertura à dupla de assaltantes. Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram a ação.

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No vídeo, é possível ver o momento em que a mulher entra no carro de cor prata, que estava estacionado, e, em seguida, é abordada por dois homens. Os suspeitos tiram a vítima à força do veículo e, em seguida um assume a direção e o outro senta no banco do carona. As imagens mostram quando os criminosos deixam o local levando o automóvel e são acompanhados por um carro preto, que segue na frente.

A Polícia Militar informou que realizou buscas na região, mas não localizou os suspeitos. Acionada pela reportagem, a Polícia Civil disse que, para ser possível verificar se há investigação em curso, é necessário que seja informado o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima.

RELEMBRE OUTRAS OCORRÊNCIAS NA REGIÃO

No início da tarde do último dia 18, duas mulheres, de 23 e 30 anos, foram assaltadas por uma dupla de criminosos na Praia da Costa, em Vila Velha. As vítimas haviam saído para almoçar em um shopping e voltavam a pé para o trabalho quando foram abordadas pelos ladrões — que estavam de bicicleta e, um deles, armado. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação, que durou menos de um minuto. Veja vídeo:

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As imagens, enviadas para A Gazeta, mostram quando a dupla circulava pela região até encontrarem possíveis vítimas. Em seguida, os dois cercam as mulheres e pegam todos os pertences delas, incluindo um casaco.

As vítimas informaram à reportagem que, durante a abordagem, foram ameaçadas de morte pelos criminosos, que pediram para elas “ficarem quietas e não falarem nada”. Quanto aos pertences, as mulheres contaram que, além do casaco, perderam também dois celulares, cordões e um fone de ouvido.

Na ocasião, a Polícia Militar informou, por nota, ter sido acionada para verificar uma ocorrência de roubo em via pública na Praia da Costa e uma das vítimas, uma mulher de 23 anos, foi orientada a registrar o crime em uma delegacia. A PM ressaltou que "buscas foram realizadas pela região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato".

Já a Polícia Civil explicou que espera a validação do boletim virtual feito pela vítima para que o caso seja apurado pela delegacia responsável. "A Polícia Civil informa que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou on-line", afirmou em nota.

Outro caso foi flagrado no dia 15 de outubro, em Itapuã, no mesmo município. Um homem foi assaltado por um trio na Avenida São Paulo, bem próximo ao local do crime do dia 18. Seguindo dinâmica parecida, a vítima também foi rendida por rapazes de bicicleta e teve carteira, cordão, relógio e pulseira roubados.