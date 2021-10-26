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Marcas de tiros

Mulher e ex-namorado são encontrados mortos dentro de casa em Águia Branca

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (25). Uma das vítimas foi identificada como Jamila Ferreira, de 35 anos. Ela morava em na cidade de Barra de São Francisco
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 out 2021 às 11:43

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:43

Jamila Ferreira, de 35 anos, foi encontrada morta dentro da casa em Águia Branca Crédito: Reprodução redes sociais / Montagem A Gazeta
Uma mulher e o ex-namorado foram encontrados mortos com marcas de tiro dentro de casa, na comunidade de Águas Claras no interior de Águia Branca, na região Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (25). Uma das vítimas foi identificada como Jamila Ferreira, de 35 anos. Ela morava em Barra de São Francisco, também na região Noroeste. O homem não teve a identidade informada pela polícia.

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Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem liberados aos familiares e também ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

CASAL OUVIU OS DISPAROS

Polícia Militar foi acionada e constatou, no local, um homem e uma mulher mortos no interior de uma casa, ambos com perfurações de arma de fogo. Ao verificarem o que teria acontecido, os policiais foram informados que outro casal havia se trancado em um dos quartos da casa ao perceber a ação dos criminosos.
Posteriormente, os dois informaram que ao ouvirem os disparos ficaram em silêncio e só saíram do cômodo quando perceberam que os indivíduos haviam ido embora. Eles então  correram e foram para casa de um vizinho pedir ajuda. O casal não soube passar informações sobre os autores do crime.

MULHER ERA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

A reportagem da TV Gazeta Noroeste esteve no SML de Colatina na manhã desta terça-feira (26). Em conversa com o repórter Alessandro Bacheti, o irmão da mulher morta disse que a familiar era de Barra de São Francisco e não soube informar o que estaria fazendo em Águia Branca

INVESTIGAÇÃO

Por nota, enviada na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Águia Branca, e que diligências ainda são realizadas.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finaliza o texto.

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