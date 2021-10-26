Mulher e ex-namorado são encontrados mortos dentro de casa em Águia Branca

Jamila Ferreira, de 35 anos, foi encontrada morta dentro da casa em Águia Branca Crédito: Reprodução redes sociais / Montagem A Gazeta

Uma mulher e o ex-namorado foram encontrados mortos com marcas de tiro dentro de casa, na comunidade de Águas Claras no interior de Águia Branca , na região Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (25). Uma das vítimas foi identificada como Jamila Ferreira, de 35 anos. Ela morava em Barra de São Francisco , também na região Noroeste. O homem não teve a identidade informada pela polícia.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina , para serem liberados aos familiares e também ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

CASAL OUVIU OS DISPAROS

Polícia Militar foi acionada e constatou, no local, um homem e uma mulher mortos no interior de uma casa, ambos com perfurações de arma de fogo. Ao verificarem o que teria acontecido, os policiais foram informados que outro casal havia se trancado em um dos quartos da casa ao perceber a ação dos criminosos.

Posteriormente, os dois informaram que ao ouvirem os disparos ficaram em silêncio e só saíram do cômodo quando perceberam que os indivíduos haviam ido embora. Eles então correram e foram para casa de um vizinho pedir ajuda. O casal não soube passar informações sobre os autores do crime.

MULHER ERA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

TV Gazeta Noroeste esteve no SML de Colatina na manhã desta terça-feira (26). Em conversa com o repórter Alessandro Bacheti, o irmão da mulher morta disse que a familiar era de Barra de São Francisco e não soube informar o que estaria fazendo em A reportagem daesteve no SML de Colatina na manhã desta terça-feira (26). Em conversa com o repórter Alessandro Bacheti, o irmão da mulher morta disse que a familiar era de Barra de São Francisco e não soube informar o que estaria fazendo em Águia Branca

INVESTIGAÇÃO

Por nota, enviada na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Águia Branca, e que diligências ainda são realizadas.