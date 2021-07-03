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Investigação

Dois homens são encontrados mortos em Águia Branca após deixarem bar

Os corpos foram encontrados neste sábado (3), em Águia Branca, mas os dois teriam saído de um bar no município vizinho, em São Gabriel da Palha

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 20:43

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 jul 2021 às 20:43
Os corpos foram encontrados neste sábado (3), em Águia Branca, mas os dois estariam em um bar no município vizinho, em São Gabriel da Palha
Dois homens são encontrados mortos no Noroeste do ES Crédito: Internauta
Dois homens foram encontrados mortos na manhã deste sábado (3), em Águia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo. Na noite anterior, os dois estavam em um bar no município vizinho, em São Gabriel da Palha, onde também estavam outras pessoas.
Segundo informações da Polícia Militar, ainda não é possível afirmar, mas tudo indica que eles tenham sido assassinados com disparos de arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Genessi Vitor Alves e Wesley Alves Noebaner.
O bar onde eles estavam, fica no interior de São Gabriel da Palha, na Fazenda Martinelli, bem próximo do limite com Águia Branca, e os corpos foram encontrados a cerca de 300 metros, por uma mulher que passava pelo local.
A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil irá investigar o caso.

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