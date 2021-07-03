Dois homens são encontrados mortos em Águia Branca após deixarem bar

Dois homens foram encontrados mortos na manhã deste sábado (3), em Águia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo. Na noite anterior, os dois estavam em um bar no município vizinho, em São Gabriel da Palha, onde também estavam outras pessoas.
Segundo informações da Polícia Militar, ainda não é possível afirmar, mas tudo indica que eles tenham sido assassinados com disparos de arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Genessi Vitor Alves e Wesley Alves Noebaner.
O bar onde eles estavam, fica no interior de São Gabriel da Palha, na Fazenda Martinelli, bem próximo do limite com Águia Branca, e os corpos foram encontrados a cerca de 300 metros, por uma mulher que passava pelo local.
A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil irá investigar o caso.