Carro cai da ponte entre Sooretama e Jaguaré e médico morre em acidente

Um médico morreu na tarde deste sábado (3), entre Sooretama e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, após o carro em que ele dirigia, cair da Ponte Barra Seca e ficar submerso. O acidente aconteceu no km 101,8 da BR 101, sentido Sul da rodovia, por volta das 14h30.
A vítima foi identificada pelos colegas de trabalho como sendo o médico Alexandre Feitosa Gomes, especialista em ginecologia e obstetrícia. Ele trabalhava como plantonista no Hospital Rio Doce, em Linhares, e na Maternidade de São Mateus.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista morreu no local. O carro saiu da pista, colidiu na mureta e caiu da ponte. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada do corpo de dentro do rio.
A Eco101, responsável pela via, informou que de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância e guincho, e a Polícia Civil foi acionada. A pista precisou ser totalmente interditada para a retirada do veículo. Às 19h39 a pista foi completamente liberada, segundo informações da PRF.
PREFEITURA DE PINHEIROS DECRETA LUTO OFICIAL
A Prefeitura de Pinheiros publicou nas redes sociais que decretou luto oficial em pesar pelo falecimento do Dr. Alexandre Feitosa Gomes. "Médico íntegro desta municipalidade e que fez parte da história do município, Dr. Alexandre possui relevantes serviços prestados em Pinheiros, cuidando sempre da nossa gente", informa a postagem.