Carro cai da ponte entre Sooretama e Jaguaré e médico morre em acidente

Carro cai da ponte na BR 101 no Norte do ES e motorista morre Crédito: Internauta

Um médico morreu na tarde deste sábado (3), entre Sooretama Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , após o carro em que ele dirigia, cair da Ponte Barra Seca e ficar submerso. O acidente aconteceu no km 101,8 da BR 101, sentido Sul da rodovia, por volta das 14h30.

A vítima foi identificada pelos colegas de trabalho como sendo o médico Alexandre Feitosa Gomes, especialista em ginecologia e obstetrícia. Ele trabalhava como plantonista no Hospital Rio Doce, em Linhares, e na Maternidade de São Mateus.

Médico Alexandre Feitosa Gomes morreu no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o motorista morreu no local. O carro saiu da pista, colidiu na mureta e caiu da ponte. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada do corpo de dentro do rio.

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A Eco101, responsável pela via, informou que de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância e guincho, e a Polícia Civil foi acionada. A pista precisou ser totalmente interditada para a retirada do veículo. Às 19h39 a pista foi completamente liberada, segundo informações da PRF.

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