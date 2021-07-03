Homem é baleado duas vezes na cabeça, no meio da rua, em Vila Velha

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, conhecido por realizar diversos serviços para os comerciantes da região de São Torquato, em Vila Velha , foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (02). Ele levou levou dois tiros na cabeça, e foi socorrido em estado grave e levado para o hospital. O crime aconteceu por volta das 21 horas, na avenida senador Robert Kennedy.

De acordo com a Polícia Militar , quando os militares chegaram ao local, o homem estava caído no chão e ninguém soube informar quem teria feito os disparos. Populares contaram apenas, que após ouvirem os tiros, viram dois homem correrem em direção ao município de Cariacica.

"Na noite dessa sexta-feira (02), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que teria uma vítima de disparo de arma de fogo no bairro São Torquato, em Vila Velha. Quando a equipe chegou ao local, visualizou um homem caído e baleado. Ninguém soube informar autoria e motivação do fato", informou a PM em nota.

Uma ambulância do Samu também esteve no local, e o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

QUERIDO NO BAIRRO

À reportagem da TV Gazeta, populares contaram que o homem era querido no bairro São Torquato e costumava fazer pequenos serviços para os comerciantes da região. O homem tomava conta de uma vidraçaria a noite e também descarregava caminhões de produtos para alguns restaurantes.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.