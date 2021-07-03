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São Torquato

Homem é baleado duas vezes na cabeça, no meio da rua, em Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 21 horas, na Avenida senador Robert Kennedy, no bairro São Torquato. Motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2021 às 12:04
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, conhecido por realizar diversos serviços para os comerciantes da região de São Torquato, em Vila Velha, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (02). Ele levou levou dois tiros na cabeça, e foi socorrido em estado grave e levado para o hospital. O crime aconteceu por volta das 21 horas, na avenida senador Robert Kennedy.
De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, o homem estava caído no chão e ninguém soube informar quem teria feito os disparos. Populares contaram apenas, que após ouvirem os tiros, viram dois homem correrem em direção ao município de Cariacica.
"Na noite dessa sexta-feira (02), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que teria uma vítima de disparo de arma de fogo no bairro São Torquato, em Vila Velha. Quando a equipe chegou ao local, visualizou um homem caído e baleado. Ninguém soube informar autoria e motivação do fato", informou a PM em nota.
Uma ambulância do Samu também esteve no local, e o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. 

QUERIDO NO BAIRRO

 À reportagem da TV Gazeta, populares contaram que o homem era querido no bairro São Torquato e costumava fazer pequenos serviços para os comerciantes da região. O homem tomava conta de uma vidraçaria a noite e também descarregava caminhões de produtos para alguns restaurantes.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
"Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota da PC.

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