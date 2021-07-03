Batida entre carro e duas motos mata uma pessoa em Nova Venécia

Uma batida entre um carro e duas motos matou uma pessoa, na noite de sexta-feira (2). Foi na ES-080, distrito de Boa Vista, interior de Nova Venécia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, por conta da colisão, o carro e uma das motos pegou fogo. O motociclista, Ciro Paulino Moreira, de 63 anos, morreu no local.
Já o condutor do automóvel e a mulher que estava na outra motocicleta tiveram escoriações, e foram levados para um hospital da região.
A equipe da Polícia Militar também participou da ocorrência e ajudou a controlar o trânsito na pista. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. Segundo os bombeiros, isso depende do laudo da perícia da Polícia Civil.
Com informações de Pollyanna Patrício.