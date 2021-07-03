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Morte no trânsito

Batida entre carro e duas motos mata uma pessoa em Nova Venécia

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, os veículos pegaram fogo. O motociclista, Ciro Paulino Moreira, de 63 anos, não resistiu à colisão e acabou morrendo

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 09:31

Publicado em 

03 jul 2021 às 09:31
Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência no Noroeste do Estado Crédito: Vitor Jubini
Uma batida entre um carro e duas motos matou uma pessoa, na noite de sexta-feira (2). Foi na ES-080, distrito de Boa Vista, interior de Nova Venécia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, por conta da colisão, o carro e uma das motos pegou fogo. O motociclista, Ciro Paulino Moreira, de 63 anos, morreu no local.

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Já o condutor do automóvel e a mulher que estava na outra motocicleta tiveram escoriações, e foram levados para um hospital da região.
A equipe da Polícia Militar também participou da ocorrência e ajudou a controlar o trânsito na pista. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. Segundo os bombeiros, isso depende do laudo da perícia da Polícia Civil.
Com informações de Pollyanna Patrício.

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