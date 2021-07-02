Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Rosa da Penha

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica

Duas faixas da rodovia estão interditadas no sentido Sul e o trânsito segue com um desvio no local. O acidente, envolvendo uma moto e um carro, ocorreu às 17h10 desta sexta-feira (2)

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:20

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:20
Acidente na Rodovia do Contorno, no bairro Nova Rosa da Penha
Acidente na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Rosa da Penha. Crédito: Ouvinte | Rádio CBN
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo em que estava e um carro na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, por volta das 17h10 desta sexta-feira (2). Uma segunda pessoa ficou ferida e recebeu atendimento médico no local. Ainda não há informação sobre o estado de saúde. 
Duas faixas da rodovia estão interditadas no sentido Viana e o trânsito segue com desvio no local. Segundo a Eco101, que administra a via, foram acionados ambulância, guinchos e viatura de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil também estão no local. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.
As duas faixas permanecem interditadas às 20h20 desta sexta-feira (2) para trabalho da perícia, segundo a Eco101.

Atualização

02/07/2021 - 8:26
A Eco101 informou sobre o trânsito no local. O texto foi atualizado.

Veja Também

Motoboy morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Acidente entre caminhões deixa uma pessoa ferida em Marechal Floriano

Dois homens morrem em acidente envolvendo motos em Laranja da Terra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros motocicleta rodovia do contorno trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados