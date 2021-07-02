Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo em que estava e um carro na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, por volta das 17h10 desta sexta-feira (2). Uma segunda pessoa ficou ferida e recebeu atendimento médico no local. Ainda não há informação sobre o estado de saúde.
Duas faixas da rodovia estão interditadas no sentido Viana e o trânsito segue com desvio no local. Segundo a Eco101, que administra a via, foram acionados ambulância, guinchos e viatura de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil também estão no local. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.
As duas faixas permanecem interditadas às 20h20 desta sexta-feira (2) para trabalho da perícia, segundo a Eco101.
Atualização
02/07/2021 - 8:26
A Eco101 informou sobre o trânsito no local. O texto foi atualizado.