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Na ES 261

Dois homens morrem em acidente envolvendo motos em Laranja da Terra

A colisão na rodovia estadual ocorreu no fim da tarde deste domingo (28), na zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, um homem de 32 anos morreu no local e outro de 33 chegou a ser socorrido, mas foi a óbito após chegar ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2021 às 17:03

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:03

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Dois homens morreram e uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo duas motocicletas no fim da tarde deste domingo (27), no município de Laranja da Terra, na Região Noroeste do Estado.
Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 17h40, na ES 261, na altura do trevo de Sobreiro, que fica na zona rural do município capixaba.
A PM informou que uma das pessoas morreu no local e que o outro homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com muitos ferimentos, e encaminhado para o Hospital São João Batista, na mesma cidade. A identificação e a idade dos envolvidos não foram informadas e a Polícia Militar não soube informar a dinâmica do acidente.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o homem que morreu no local do acidente tinha 32 anos, e explicou que outras duas vítimas haviam sido socorridas ao Hospital de Laranja da Terra, mas outro homem, de 33 anos, não aguentou os ferimentos e foi a óbito após dar entrada na unidade. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Laranja da Terra.
"Os corpos das vítimas foram encaminhadas ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para serem liberados para os familiares e para serem feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", finalizou a PC.

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