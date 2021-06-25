Acidente com morte de ciclista interdita uma pista da BR 101 em Linhares

O acidente ocorreu nas proximidades da localidade de Rio Quartel, na altura do quilômetro 167,9 Crédito: Caio Dias

Um ciclista morreu após ser atropelado na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, no início da noite desta sexta-feira (25). O acidente ocorreu nas proximidades da localidade de Rio Quartel, na altura do quilômetro 167,9. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista foi identificado como José Lucindo Molina, de 63 anos.

Segundo a PRF, José Lucindo ia atravessar a pista quando um veículo não identificado o atropelou e não parou. A PRF recebeu informações de que o ciclista estava saindo da casa de um amigo e voltava para a casa dele, quando tentou atravessar e foi atropelado.

A pista foi totalmente interditada no sentido Sul e o tráfego fluiu por pare e siga. Um longo engarrafamento se formou na região.

Trânsito engarrafado na BR 101 Crédito: Caio Dias