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Acidente com morte de ciclista interdita uma pista da BR 101 em Linhares

O atropelamento ocorreu nas proximidades da localidade de Rio Quartel, na altura do quilômetro 167,9. A pista foi totalmente interditada no sentido Sul e o tráfego fluiu por pare e siga
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 jun 2021 às 20:51

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:51

O acidente ocorreu nas proximidades da localidade de Rio Quartel, na altura do quilômetro 167,9
O acidente ocorreu nas proximidades da localidade de Rio Quartel, na altura do quilômetro 167,9 Crédito: Caio Dias
Um ciclista morreu após ser atropelado na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, no início da noite desta sexta-feira (25). O acidente ocorreu nas proximidades da localidade de Rio Quartel, na altura do quilômetro 167,9. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista foi identificado como José Lucindo Molina, de 63 anos.
Segundo a PRF, José Lucindo ia atravessar a pista quando um veículo não identificado o atropelou e não parou. A PRF recebeu informações de que o ciclista estava saindo da casa de um amigo e voltava para a casa dele, quando tentou atravessar e foi atropelado.
A pista foi totalmente interditada no sentido Sul e o tráfego fluiu por pare e siga. Um longo engarrafamento se formou na região.  
Trânsito engarrafado na BR 101
Trânsito engarrafado na BR 101 Crédito: Caio Dias
De acordo com a Eco101, equipes da empresa, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil estão no local. 

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