Presa quadrilha especializada em roubar fazendas no interior do ES

Objetos foram roubados em propriedades rurais Crédito: PCES/ Divulgação

Vila Valério e Uma quadrilha foi detida nesta quinta-feira (24)suspeita de praticar diversos roubos em fazendas. Segundo a polícia, os homens eram especializados no crime e costumavam amarrar as suas vítimas. A organização criminosa é suspeita de ser autora de diversos furtos e roubos em propriedades rurais dos municípios de São Gabriel da Palha Boa Esperança , no Noroeste do Estado.

Durante a ação da Polícia Civil, quatro homens foram detidos e armas foram apreendidas. Eles estavam em uma propriedade rural localizada no Córrego da Pratinha, em Boa Esperança.

“Durante as investigações, constatamos que um dos alvos estava na zona rural de Boa Esperança. Fomos ao local e cumprimos o mandado. Este grupo é apontado por realizar vários furtos e roubos a propriedades rurais. Eles chegavam, amarravam as vítimas e levavam vários pertences, entre alianças, joias, dinheiro, carne e veículos”, conta o delegado Douglas Sperandio.

Os policiais tinham mandados de busca e apreensão e de prisão contra um homem de 43 anos. No local, foram encontrados quatro indivíduos e, durante as buscas, foram localizados um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, outra espingarda calibre 45 e munições, além de lacras que eram utilizadas para amarrar as mãos das vítimas.

Também foram encontrados três motocicletas e um carro de procedência duvidosa, que foram encaminhados ao pátio credenciado em Pinheiros.

Os quatro suspeitos foram conduzidos à DR de Nova Venécia, onde o indivíduo de 43 anos, que tinha um mandado de prisão temporária em aberto, assumiu a propriedade das armas. Além do cumprimento do mandado, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Os outros três conduzidos foram ouvidos e liberados. As investigações continuam.

CARRO DE VÍTIMA ENCONTRADO

Na tarde desta sexta-feira (25), os policiais receberam informações de que o carro de uma das vítimas estaria na cidade de Boa Esperança.

Os policiais foram ao local e localizaram o carro Fiat Estrada e, ao questionar o motorista, ele disse que havia adquirido o veículo no valor de R$ 20 mil, o que está incompatível com o valor dele no mercado atual. Ele disse que havia comprado o carro em Eunápolis, na Bahia.