Motociclista morre em acidente com carro em rodovia no Norte do ES

Um motociclista identificado como Wesiley Rodrigues da Silva morreu em um acidente com um carro no km 17 da rodovia ES 245, que liga o município de Linhares a Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A batida ocorreu na noite desta quinta-feira (24) e, segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo fugiu do local.
Em relato aos policiais militares, o motorista de um caminhão disse que presenciou o acidente. Ele contou que o condutor do carro teria forçado uma ultrapassagem, colidindo de frente com a moto e com a lateral esquerda do caminhão. O motociclista morreu na hora.
Segundo a PM, o condutor e os dois ocupantes do carro abandonaram o carro no local e fugiram a pé antes dos militares chegarem. O veículo foi levado para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
Através de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.