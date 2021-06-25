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Na ES 245

Motociclista morre em acidente com carro em rodovia no Norte do ES

Wesiley Rodrigues da Silva morreu na hora do acidente, que ocorreu na noite desta quinta-feira (24) na ES 245, que liga Linhares a Rio Bananal. Segundo a PM, o condutor e os dois ocupantes do carro envolvido abandonaram o carro e fugiram a pé do local

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jun 2021 às 11:25
Veículo envolvido na colisão na ES 245
Veículo envolvido no acidente Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista identificado como Wesiley Rodrigues da Silva morreu em um acidente com um carro no km 17 da rodovia ES 245, que liga o município de Linhares a Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A batida ocorreu na noite desta quinta-feira (24) e, segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo fugiu do local.
Em relato aos policiais militares, o motorista de um caminhão disse que presenciou o acidente. Ele contou que o condutor do carro teria forçado uma ultrapassagem, colidindo de frente com a moto e com a lateral esquerda do caminhão. O motociclista morreu na hora.
Segundo a PM, o condutor e os dois ocupantes do carro abandonaram o carro no local e fugiram a pé antes dos militares chegarem. O veículo foi levado para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
Através de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. 

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