Acidente com três carretas deixa motorista ferido na BR 101

Três carretas se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (22), na BR 101 Sul, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Um motorista foi resgatado em estado grave para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 361, por volta das 6h30. Após a colisão, uma carreta tombou, por isso houve interdição da pista foi no sentido Norte. “Tráfego fluindo por desvio. Solicitamos que mantenham a atenção e tenham paciência”, divulgou a PRF.
Ainda de acordo com informações da PRF, os outros dois motoristas envolvidos saíram ilesos do acidente. A Eco101, responsável pela via, também foi ao local para atender a ocorrência. A dinâmica do acidente não foi divulgada.