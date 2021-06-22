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Anchieta

Acidente com três carretas deixa motorista ferido na BR 101

A batida aconteceu no quilômetro 361 e um motorista precisou ser socorrido para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 jun 2021 às 10:15

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 10:15

O acidente aconteceu no km 361 e um motorista precisou ser socorrido para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim
Três carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Anchieta Crédito: Montagem A Gazeta
Três carretas se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (22), na BR 101 Sul, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Um motorista foi resgatado em estado grave para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 361, por volta das 6h30. Após a colisão, uma carreta tombou, por isso houve interdição da pista foi no sentido Norte. “Tráfego fluindo por desvio. Solicitamos que mantenham a atenção e tenham paciência”, divulgou a PRF.
Ainda de acordo com informações da PRF, os outros dois motoristas envolvidos saíram ilesos do acidente. A Eco101, responsável pela via, também foi ao local para atender a ocorrência. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

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