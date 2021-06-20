Caminhão pega fogo após acidente e interdita a BR 101 em Anchieta

Um acidente chegou a interditar totalmente a BR 101 Sul na manhã deste domingo (20), na altura do município de Anchieta, na região Sul do Espírito Santo. No início da tarde, a pista foi parcialmente liberada e o trânsito e seguia em pare e siga e, por volta das 14h40, foi totalmente liberada. A interdição ocorreu devido a um incêndio em um caminhão-guincho que se envolveu no acidente. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência, o acidente que envolveu uma moto e o caminhão-guincho (com carroceria fechada) aconteceu logo após as 11h, na altura do km 369.
O Corpo de Bombeiros de Anchieta esteve no local para combater as chamas e informou que o acidente foi sentido Vitória, próximo à entrada da localidade de Alto Pongal.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, foram acionados recursos da concessionária (viatura de inspeção, ambulância, guincho e caminhão pipa), além do Corpo de Bombeiros e PRF. Ninguém ficou ferido e já foram realizadas a remoção dos veículos e a limpeza da pista.
Atualização
20/06/2021 - 3:02
O trecho da BR 101 onde houve o acidente teve o tráfego de veículos completamente liberado às 14h40. O texto foi atualizado.