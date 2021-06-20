Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito em pare e siga

Caminhão pega fogo após acidente e interdita a BR 101 em Anchieta

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h10 deste domingo (20). Trânsito chegou a ficar totalmente interditado, mas às 14h40 já estava liberado
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

20 jun 2021 às 12:18

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 12:18

Caminhão pega fogo após acidente na BR 101 em Anchieta
Caminhão pega fogo após acidente na BR 101 em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente chegou a interditar totalmente a BR 101 Sul na manhã deste domingo (20), na altura do município de Anchieta, na região Sul do Espírito Santo. No início da tarde, a pista foi parcialmente liberada e o trânsito e seguia em pare e siga e, por volta das 14h40, foi totalmente liberada. A interdição ocorreu devido a um incêndio em um caminhão-guincho que se envolveu no acidente. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência, o acidente que envolveu uma moto e o caminhão-guincho (com carroceria fechada)  aconteceu logo após as 11h, na altura do km 369. 
Corpo de Bombeiros de Anchieta esteve no local para combater as chamas e informou que o acidente foi sentido Vitória, próximo à entrada da localidade de Alto Pongal.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101,  foram acionados recursos da concessionária (viatura de inspeção, ambulância, guincho e caminhão pipa), além do Corpo de Bombeiros e PRF. Ninguém ficou ferido e já foram realizadas a remoção dos veículos e a limpeza da pista.

Veja Também

Bombeiros retomam buscas a homem desaparecido no Rio Doce em Colatina

Três dos quatro presos que fugiram em Viana são achados em menos de 24h

Carro sai da pista em acidente na Avenida Dante Micheline, em Vitória

Atualização

20/06/2021 - 3:02
O trecho da BR 101 onde houve o acidente teve o tráfego de veículos completamente liberado às 14h40. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta BR 101 Incêndio Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados