Um acidente deixou pelo menos uma pessoa ferida na Avenida Dante Micheline, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite deste sábado (19).
Um Hyundai HB20 de cor prata foi parar na cerca que protege a área do Aeroporto de Vitória. A motorista Rose Maioli Monteiro passou pelo local por volta de 21h30 e ficou assustada com a cena.
Carro sai da pista em acidente na Avenida Dante Micheline, em Vitória
"Não sei exatamente como aconteceu, mas vi que o carro estava entre o poste e a cerca do aeroporto. Havia uma viatura da Polícia Militar por perto quando passei pelo local e o trânsito continuava fluindo, já que o carro saiu da pista", contou.
Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra pessoas que pararam para tentar ajudar aparecem acionando ambulância do Samu. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e nem se havia outros ocupantes.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar na tentativa de saber sobre a dinâmica do acidente, o estado de saúde da vítima e se havia outros ocupantes no veículo. No entanto, através de nota, a corporação informou que não é possível verificar as informações da ocorrência por ser do plantão anterior, e destacou que aos fins de semana a assessoria de imprensa tem acesso somente às ocorrências do plantão vigente do Ciodes, onde chegam os acionamentos.
A Guarda Municipal de Vitória também foi demandada pela reportagem, mas informou que não atendeu a ocorrência.