Duas pessoas são atropeladas em acidente na Beira-Mar em Vitória

Duas pessoas foram atropeladas em um acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, no fim da manhã desta quinta-feira (17). Segundo informações da TV Gazeta, um veículo foi atingido por outro e acabou atropelando um homem e uma mulher que estavam na calçada, em frente à Prefeitura de Vitória, antes de bater em um poste.
Carro atropela duas pessoas e bate em poste na Beira-Mar, em Vitória
As vítimas foram um homem de 56 anos e a nora dele, de 36 anos. Em conversa com a reportagem, a mulher disse que foi um susto muito grande. Os dois estavam no ponto de ônibus quando foram atingidos pelo carro. Eles ficaram feridos, foram socorridos e levados por uma ambulância para um hospital da região.
Em um dos carros envolvidos no acidente, estava um homem e uma criança, que teve ferimentos leves. No outro, que foi atingido e acabou atropelando as pessoas na calçada, estavam dois homens.
A Guarda Municipal esteve no local e uma das três faixas ficou interditada para o atendimento da ocorrência.
Com informações da TV Gazeta