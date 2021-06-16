Motorista bate em poste, cai em ribanceira e fica ferido em Guarapari

Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção do carro, bater em um poste e cair em uma ribanceira na rodovia ES-060, na altura do bairro Porto Grande, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (16). O condutor chegou a ficar preso às ferragens do veículo, mas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Atendimento de Anchieta.
Segundo os Bombeiros, o motorista foi socorrido com escoriações e fratura. Ele não teve o nome divulgado. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Rodosol informou que o trecho onde aconteceu o acidente não á administrado pela concessionária.