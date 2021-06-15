Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Gazeta pelo advogado de defesa Douglas de Jesus Luz. O empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha Diamante, envolvida no acidente ocorrido no dia 25 de julho de 2020 , na Baía de Vitória, deixou o sistema prisional por volta das 16h desta terça-feira (15). A informação foi confirmada à reportagem depelo advogado de defesa Douglas de Jesus Luz.

Pinafo responderá em liberdade pelo acidente que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, noiva do empresário que conduzia a embarcação. José Silvino, que foi preso preventivamente na última terça-feira (8) , acabou sendo beneficiado por decisão liminar em 2ª Instância da Justiça em pedido de Habeas Corpus.

Your browser does not support the audio element. Empresário que pilotava lancha em acidente em Vitória é solto e deixa a prisão

A prisão de Pinafo ocorreu após cerca de 10 meses do acidente. O empresário havia sido denunciado por homicídio no último dia 28 de maio pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) , por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória. Procurada na ocasião da prisão, a Polícia Civil confirmou que o inquérito policial foi concluído no dia 12 de maio deste ano e encaminhado à Justiça.

Na terça-feira passada (8), o Poder Judiciário havia decretado a prisão preventiva do réu, tendo sido a decisão cumprida pela Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que o processo está sob segredo judicial e que outros detalhes não podem ser repassados. A lancha conduzida por Pinafo colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip e também chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte da jovem.

Segundo informações do MPES, o condutor responderá por homicídio doloso, com intenção de matar (dolo eventual), qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio, com agravantes de o condutor estar sob efeito de bebida alcoólica e pela situação do período de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19.

RELEMBRE O ACIDENTE

Segundo informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10 do dia 25 de julho de 2020. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória. A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca — que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória — morreu no local do acidente.

A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Três dias após o ocorrido, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram garrafas de bebidas na lancha. De acordo com pessoas que estiveram na embarcação, o piloto, o empresário José Silvino Pinafo, não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica. A Polícia Civil anunciou, à época, que investigaria o acidente.