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Após audiência de custódia

Justiça decide manter prisão de empresário que pilotava lancha em Vitória

José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha Diamante, envolvida no acidente ocorrido no dia 25 de julho na Baía de Vitória, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (9) e vai permanecer preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 21:11

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 21:11

Imagem passou na TV Gazeta nesta segunda (27). O casal estava na lancha que bateu em um píer no sábado em Vitória
José Luiz Pinafo, dono de lancha, e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha Diamante — envolvida no acidente ocorrido no dia 25 de julho na Baía de Vitória  —, foi preso na última terça-feira (8) e passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (9). Por decisão da Justiça, ele vai permanecer preso. A informação foi apurada pelo repórter Roger Santana, da TV Gazeta.
De acordo com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o empresário provocou o acidente que vitimou a noiva dele, a jovem Bruna Zocca, que tinha 25 anos. A denúncia afirma que, depois de beber e conduzir a embarcação em alta velocidade, o empresário fez uma manobra irresponsável. O MPES pediu e a Justiça decretou a prisão preventiva dele.
Ele vai responder por homicídio com dolo eventual. Para o MPES, ele assumiu o risco de provocar uma morte ao cometer várias imprudências. A defesa do empresário disse que vai recorrer da decisão.

IMPRUDÊNCIAS

A denúncia do Ministério Público diz que no dia 25 de julho de 2020, a embarcação foi ancorada próximo à Prainha de Vitória, em Santo Antônio. Houve uma confraternização com uso demasiado de bebidas alcoólicas.
Depois das 17h, o empresário resolveu estender a festa e ir até o Sambão do Povo. E, segundo o MPES, foi neste trajeto que o empresário assumiu o risco de matar alguém, "pilotando sob influência de álcool, trafegando em altíssima velocidade em local totalmente impróprio". A lancha estava muito próxima da margem e a parte de cima dela bateu em uma passarela de um terminal portuário na Baía de Vitória.
A Justiça recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva do empresário na última terça-feira (9) e proibiu que ele conduza qualquer tipo de embarcação. O juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, afirma na decisão que, "ainda com o corpo de Bruna Zocca no local do acidente, foram jogadas ao mar bebidas alcóolicas". Para ele, "trata-se de uma conduta que causa verdadeira repulsa e aversão".

DEFESA

O empresário José Silvino Pinafo está preso no Centro de Triagem de Viana. O advogado de defesa, Douglas Luz enviou um vídeo à reportagem de A Gazeta falando sobre o caso e informou que vai recorrer da decisão da Justiça. Veja abaixo.
"Diante das últimas informações que estão sendo veiculadas na mídia, a qual tornou pública a situação jurídica do senhor José Silvino Pinafo, a sua defesa declara que todas as ilações e conjecturas indevidamente aventadas em relatório inconclusivo da Polícia Civil, bem como denúncia e sustentada pelo decreto prisional,  serão devidamente rechaçadas em momento oportuno. É importante destacar também que o processo encontra-se em fase prematura e somente agora a defesa está podendo ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa de pontos controversos no processo. Com relação ao decreto prisional, obviamente não concordamos com os fundamentos ali expostos, mas em respeito ao juízo onde tramita o processo, apresentaremos toda nossa irresignação no bojo de recurso próprio, a saber através de ação constitucional de habeas corpus."

RELEMBRE O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10 do dia 25 de julho de 2020. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca — que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória — morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25)
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória  Crédito: Reprodução/Redes sociais
Três dias após o ocorrido, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram garrafas de bebidas dentro da lancha. De acordo com pessoas que estiveram na embarcação, o piloto, o empresário José Silvino Pinafo, não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica. A Polícia Civil anunciou, à época, que investigaria o acidente.
Procurada, a Polícia Civil confirmou que o inquérito policial foi concluído no dia 12 de maio deste ano e encaminhado à Justiça. Na terça-feira, dia 8 de junho, o Poder Judiciário decretou prisão preventiva do réu, tendo sido a decisão cumprida pela PC. Em nota, a corporação informou que o processo está sob segredo judicial e outros detalhes não podem ser repassados.

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