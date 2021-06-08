Piloto da lancha de acidente em Vitória é denunciado por homicídio

Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal

O empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha Diamond, envolvida no acidente ocorrido no dia 25 de julho, na Baía de Vitória, que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, noiva do condutor da embarcação, foi denunciado por homicídio no último dia 28 de maio pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória. A informação foi divulgada nesta terça-feira (08).

A lancha conduzida por Pinafo colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip e também chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte da jovem. Segundo informações do MPES, o condutor deverá responder por homicídio doloso, com intenção de matar (dolo eventual), qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio, com agravantes de o condutor estar sob efeito de bebida alcoólica e pela situação do período de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19.

Local onde aconteceu acidente com lancha em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Conforme os documentos apresentados ao processo, Pinafo ingeriu bebida alcoólica e conduziu a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado. Após ter realizado uma manobra irresponsável, nos termos do Ministério Público, foi de encontro à passarela do terminal da empresa, causando o acidente. Ainda segundos os documentos, com o impacto, a vítima Bruna foi arremessada ao mar e morreu no local. As outras duas pessoas foram socorridas e levadas a um hospital.

Segundo o MPES, o responsável pela condução da lancha tem 55 infrações de trânsito, três suspensões do direito de dirigir, além de infração específica referente à condução de veículo automotor sob influência de álcool.

O OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa, mas as ligações não foram atendidas nem mensagens respondidas. Assim que um retorno for dado, esta matéria será atualizada.

Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

LANCHA PEGOU FOGO

Já no dia 31 de janeiro deste ano, a mesma lancha envolvida no acidente que vitimou a jovem universitária Bruna, pegou fogo em Vitória. A informação foi confirmada pelo dono da embarcação, José Silvino Pinafo.

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RELEMBRE O ACIDENTE

Segundo as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta

Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha Crédito: TV Gazeta