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Jovem morreu

Piloto da lancha de acidente em Vitória é denunciado por homicídio

A embarcação Diamond, que era conduzida pelo empresário José Silvino Pinafo, colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip e chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte de Bruna França Zocca
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:27

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:27

Acidente
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal
O empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha Diamond, envolvida no acidente ocorrido no dia 25 de julho, na Baía de Vitória, que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, noiva do condutor da embarcação, foi denunciado por homicídio no último dia 28 de maio pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória. A informação foi divulgada nesta terça-feira (08).
A lancha conduzida por Pinafo colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip e também chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte da jovem. Segundo informações do MPES, o condutor deverá responder por homicídio doloso, com intenção de matar (dolo eventual), qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio, com agravantes de o condutor estar sob efeito de bebida alcoólica e pela situação do período de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19.
Local onde aconteceu acidente com lancha em Vitória
Local onde aconteceu acidente com lancha em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Conforme os documentos apresentados ao processo, Pinafo ingeriu bebida alcoólica e conduziu a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado. Após ter realizado uma manobra irresponsável, nos termos do Ministério Público, foi de encontro à passarela do terminal da empresa, causando o acidente. Ainda segundos os documentos, com o impacto, a vítima Bruna foi arremessada ao mar e morreu no local. As outras duas pessoas foram socorridas e levadas a um hospital.
Segundo o MPES, o responsável pela condução da lancha tem 55 infrações de trânsito, três suspensões do direito de dirigir, além de infração específica referente à condução de veículo automotor sob influência de álcool.

O OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta  tenta contato com a defesa, mas as ligações não foram atendidas nem mensagens respondidas. Assim que um retorno for dado, esta matéria será atualizada.
Imagem passou na TV Gazeta nesta segunda (27). O casal estava na lancha que bateu em um píer no sábado em Vitória
Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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LANCHA PEGOU FOGO

Já no dia 31 de janeiro deste ano, a mesma lancha envolvida no acidente que vitimou a jovem universitária Bruna, pegou fogo em Vitória. A informação foi confirmada pelo dono da embarcação, José Silvino Pinafo.

RELEMBRE O ACIDENTE

Segundo as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25
Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca — que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória — morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha
Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha Crédito: TV Gazeta
Três dias após o ocorrido, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram garrafas de bebidas dentro da lancha que bateu em um píer na Baía de Vitória. De acordo com pessoas que estiveram na embarcação, o piloto, o empresário José Silvino Pinafo, não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica. 

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