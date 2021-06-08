Moradores denunciam mais uma noite de tiroteio em Planalto Serrano

A rua tomada por criminosos que trocam tiros e colocam a vida de moradores em risco: esta é uma situação que não deveria acontecer nunca, mas que tem sido rotineira para quem mora no bairro Planalto Serrano, na Serra. Aconteceu, inclusive, entre a noite desta segunda (7) e a madrugada desta terça-feira (8).
Uma moradora, que não será identificada por segurança, relatou que ela e a filha acordaram assustadas com o tiroteio, por volta de 0h40. "Com a chegada dos policiais, por volta da 1h20, parou. Mas eles não ficam e depois que foram embora, às 2h, começou de novo e os disparos duraram uns dez minutos", contou.
"De 15 dias para cá estamos vivendo na Faixa de Gaza, no terror. Não tem horário ou dia certo para ter tiroteio"
Através de um aplicativo de mensagens, outras pessoas que vivem no bairro também relataram o momento de pânico que viveram no início desta madrugada. Algumas frases escritas pelos moradores foram: "Nossa, estou tremendo aqui em casa", "Que situação, eu deitada no chão", "Hoje começou cedo" e "Todos com arma na mão". Um dos tiroteios foi registrado em áudio (confira abaixo).
Gravação registrou o som de tiros no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada de 8 de junho
Segundo a moradora que deu entrevista para A Gazeta, pessoas conhecidas contaram que um carro passou com alguém atirando, na praça do Bloco A. Depois, já durante o dia, um morador teria encontrado mais de 50 cápsulas de arma de fogo no local e vendido para um ferro-velho da região.
Os tiroteios em Planalto Serrano têm sido quase diários desde o final de maio devido à disputa do tráfico de drogas na região. Apenas neste período, uma jovem de 20 anos e um homem foram mortos. Nas últimas duas semanas, pelo menos outras três pessoas também foram baleadas.
"O Planalto (Serrano) tem muita gente de bem e honesta, mas que vive sob o medo. Parece que a polícia fica de braços cruzados e nós a mercê de bala perdida, mesmo dentro de casa"
Na última quarta-feira (2), os ônibus do Sistema Transcol chegaram suspender parte do itinerário e circularam apenas na parte baixa do bairro – o que se repetiu no sábado (7). No fim de semana, o barbeiro João Vitor Borges Santos, de 24 anos, desapareceu após outro tiroteio na região.
O QUE DIZ A PM
A Polícia Militar revelou que foi acionada no final da noite dessa segunda-feira (7), devido a disparos de arma de fogo em Planalto Serrano. "Equipes foram ao local e o fato não foi constatado. Ninguém passou nenhum tipo de informação aos militares", informou por nota.
Questionada sobre um possível reforço de segurança ou ações mais efetivas para interromper a sequência de tiroteios que já dura mais de duas semanas no bairro, a PM disse apenas que "o policiamento está sendo realizado na região, inclusive com o apoio da Força Tática.". Nenhum suspeito foi detido nesta madrugada.
O QUE DIZ A PC
Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que não houve nenhum flagrante encaminhado à Delegacia Regional da Serra, em relação a esse caso, mas garantiu que "monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado".
A PC também aproveitou para reforçar a importância da população usar o Disque-Denúncia (181). "É a melhor forma de auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. Em caso de crime em andamento, o 190 deve ser acionado", explicou.
Questionada sobre as munições encontradas, a Polícia Civil orientou que "o cidadão faça a entrega imediata das cápsulas para a polícia, pois através delas será possível identificar o tipo de armamento que está sendo utilizado pelos criminosos, monitorando essas armas e, consequentemente, identificando os responsáveis pelos disparos".
Atualização
08/06/2021 - 8:54
A Polícia Civil enviou uma nota sobre as cápsulas encontradas na praça de Planalto Serrano. O texto foi atualizado.