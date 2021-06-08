Moradores denunciam mais uma noite de tiroteio em Planalto Serrano

No início de março, a Polícia Militar chegou a reforçar o policiamento no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Madeira

A rua tomada por criminosos que trocam tiros e colocam a vida de moradores em risco: esta é uma situação que não deveria acontecer nunca, mas que tem sido rotineira para quem mora no bairro Planalto Serrano, na Serra . Aconteceu, inclusive, entre a noite desta segunda (7) e a madrugada desta terça-feira (8).

Uma moradora, que não será identificada por segurança, relatou que ela e a filha acordaram assustadas com o tiroteio, por volta de 0h40. "Com a chegada dos policiais, por volta da 1h20, parou. Mas eles não ficam e depois que foram embora, às 2h, começou de novo e os disparos duraram uns dez minutos", contou.

"De 15 dias para cá estamos vivendo na Faixa de Gaza, no terror. Não tem horário ou dia certo para ter tiroteio" X. - Moradora não identificada por segurança

Através de um aplicativo de mensagens, outras pessoas que vivem no bairro também relataram o momento de pânico que viveram no início desta madrugada. Algumas frases escritas pelos moradores foram: "Nossa, estou tremendo aqui em casa", "Que situação, eu deitada no chão", "Hoje começou cedo" e "Todos com arma na mão". Um dos tiroteios foi registrado em áudio (confira abaixo).

Your browser does not support the audio element. Gravação registrou o som de tiros no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada de 8 de junho

Segundo a moradora que deu entrevista para A Gazeta, pessoas conhecidas contaram que um carro passou com alguém atirando, na praça do Bloco A. Depois, já durante o dia, um morador teria encontrado mais de 50 cápsulas de arma de fogo no local e vendido para um ferro-velho da região.

De acordo com uma moradora, dezenas de cápsulas foram encontradas na praça do Bloco A, em Planalto Serrano, após o tiroteio da madrugada desta terça-feira (8) Crédito: Reprodução

Os tiroteios em Planalto Serrano têm sido quase diários desde o final de maio devido à disputa do tráfico de drogas na região . Apenas neste período, uma jovem de 20 anos e um homem foram mortos. Nas últimas duas semanas, pelo menos outras três pessoas também foram baleadas.

"O Planalto (Serrano) tem muita gente de bem e honesta, mas que vive sob o medo. Parece que a polícia fica de braços cruzados e nós a mercê de bala perdida, mesmo dentro de casa" X. - Moradora não identificada por segurança

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar revelou que foi acionada no final da noite dessa segunda-feira (7), devido a disparos de arma de fogo em Planalto Serrano. "Equipes foram ao local e o fato não foi constatado. Ninguém passou nenhum tipo de informação aos militares", informou por nota.

Questionada sobre um possível reforço de segurança ou ações mais efetivas para interromper a sequência de tiroteios que já dura mais de duas semanas no bairro, a PM disse apenas que "o policiamento está sendo realizado na região, inclusive com o apoio da Força Tática.". Nenhum suspeito foi detido nesta madrugada.

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que não houve nenhum flagrante encaminhado à Delegacia Regional da Serra, em relação a esse caso, mas garantiu que "monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado".

A PC também aproveitou para reforçar a importância da população usar o Disque-Denúncia (181). "É a melhor forma de auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. Em caso de crime em andamento, o 190 deve ser acionado", explicou.

Questionada sobre as munições encontradas, a Polícia Civil orientou que "o cidadão faça a entrega imediata das cápsulas para a polícia, pois através delas será possível identificar o tipo de armamento que está sendo utilizado pelos criminosos, monitorando essas armas e, consequentemente, identificando os responsáveis pelos disparos".