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Lei Seca

Dez motoristas recusam bafômetro em uma noite durante operação em Vitória

Blitz abordou mais de 300 veículos e registrou 62 infrações de trânsito durante ação do Maio Amarelo

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 08:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2026 às 08:22
Bliz da Lei Seca durante Operação Força pela Vida, em Vitória
 Divulgação | Detran|ES

Dez motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante a Operação Força pela Vida, realizada na noite de quarta-feira (6), em Vitória. A ação faz parte das atividades do Maio Amarelo e foi coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Polícia Científica do Espírito Santo.


Segundo o Detran|ES, os condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool e que se recusaram a realizar o teste foram autuados com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, os veículos ficaram retidos até a apresentação de um motorista habilitado em condições de conduzir.


Durante a blitz, 304 veículos foram abordados, entre carros, motocicletas, táxis e veículos de aplicativo. Todos os condutores passaram pelo bafômetro passivo. Ao todo, foram registrados 62 autos de infração por irregularidades previstas na legislação de trânsito.


Segundo o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, as ações serão intensificadas durante o Maio Amarelo. “As forças de segurança estão empenhadas em combater a mistura de bebida e direção, que é uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito”, afirmou.

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