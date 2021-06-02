Moradores de Planalto Serrano amanhecem sem ônibus após tiros na madrugada

Ôniibus deixaram de circular nos blocos B e C em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores do bairro Planalto Serrano, na Serra , tiveram uma madrugada de quarta-feira (2) tensa, marcada por tiros entre criminosos da região. O problema afeta moradores dos lados B e C do bairro, que precisam descer até a entrada do bairro para conseguir pegar o coletivo.

"A Ceturb-ES informa, que por questões de segurança, os ônibus que atendem a região de Planalto Serrano estão atendendo a parte baixa do bairro. Assim que a situação voltar ao normal, os coletivos voltam a fazer o itinerário original", explicou a Ceturb , por nota.

Testemunhas contaram que os conflitos começaram no último sábado (29) quando um homem e uma mulher foram baleados. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu após ter dado entrada na unidade hospitalar.

De acordo com os militares e moradores, traficantes dos blocos A e B iniciaram um confronto entre eles por volta de 1h30 desta quarta. A PM foi acionada e, quando chegou ao local, foi recebida a tiros. Houve tiroteio, mas não há registro de feridos nem presos.

Por volta de 8h desta quarta-feira, quatro bandidos em duas motos pretas anunciaram que nenhum comerciante deveria abrir as lojas. Os policiais localizaram uma moto preta, com restrição de furto e roubo, abandonada em uma rua do bairro. Ainda não há confirmação se o veículo foi usado durante o anúncio de toque de recolher.

Por nota, Polícia Militar confirmou que encaminhou viaturas ao bairro para intensificar o patrulhamento. "No entanto, logo que chegaram na região, indivíduos armados realizaram disparos contra os militares, que revidaram. Os suspeitos se evadiram, não sendo mais localizados", informou o documento.

Já a Polícia Civil respondeu que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes. O trabalho é realizado de modo sigiloso.

"A PC ressaltou que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 e o disquedenuncia181.es.gov.br."

De acordo com a Ceturb-ES no início da noite desta terça-feira (2), as linhas que atendem à região de Planalto Serrano começaram a trafegar no bairro por volta das 17h50, porém, em modo circular, ou seja, sem parar no ponto final para fazer horário.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização A Ceturb-ES informou sobre a volta da circulação de ônibus em Planalto Serrano. O texto foi atualizado.

EQUIPE AMEAÇADA

Bom Dia ES. Vale lembrar que outros conflitos já foram registrados no bairro. No dia 2 de março deste ano, bandidos ameaçaram a reportagem da TV Gazeta . O crime foi registrado ao vivo durante a apresentação do

O repórter Diony Silva e o cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta, estavam ao vivo no Bom Dia Espírito Santo quando foram interrompidos por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta exigindo que parassem a gravação. A equipe da TV Tribuna estava no local e também foi ameaçada.

Os homens ordenaram que os jornalistas desligassem as câmeras e deixassem o local. Foram ouvidas frases como "apaga tudo" e "mete o pé". Após a ameaçada, a dupla deixa o local de moto e atira. Veja o vídeo:

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CRIMINOSO IDENTIFICADO

Rafael Nascimento da Silva, o "Neguinho", é investigado por coagir o repórter Diony Silva no dia 2 de março, enquanto o jornalista falava sobre a violência na localidade. Além dele, outro homem que fez ameaças aos profissionais da imprensa também foi identificado, mas não teve a identidade revelada porque não há mandado de prisão contra ele.

"Neguinho" era quem pilotava a moto, já o comparsa dele foi quem fez as ameaças de fato ao jornalista e ao cinegrafista, segundo informações da polícia.