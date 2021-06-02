Moradores de Planalto Serrano amanhecem sem ônibus após tiros na madrugada

Moradores do bairro Planalto Serrano, na Serra, tiveram uma madrugada de quarta-feira (2) tensa, marcada por tiros entre criminosos da região. O problema afeta moradores dos lados B e C do bairro, que precisam descer até a entrada do bairro para conseguir pegar o coletivo.
"A Ceturb-ES informa, que por questões de segurança, os ônibus que atendem a região de Planalto Serrano estão atendendo a parte baixa do bairro. Assim que a situação voltar ao normal, os coletivos voltam a fazer o itinerário original", explicou a Ceturb, por nota.
Testemunhas contaram que os conflitos começaram no último sábado (29) quando um homem e uma mulher foram baleados. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu após ter dado entrada na unidade hospitalar.
De acordo com os militares e moradores, traficantes dos blocos A e B iniciaram um confronto entre eles por volta de 1h30 desta quarta. A PM foi acionada e, quando chegou ao local, foi recebida a tiros. Houve tiroteio, mas não há registro de feridos nem presos.
Por volta de 8h desta quarta-feira, quatro bandidos em duas motos pretas anunciaram que nenhum comerciante deveria abrir as lojas. Os policiais localizaram uma moto preta, com restrição de furto e roubo, abandonada em uma rua do bairro. Ainda não há confirmação se o veículo foi usado durante o anúncio de toque de recolher.
Por nota, Polícia Militar confirmou que encaminhou viaturas ao bairro para intensificar o patrulhamento. "No entanto, logo que chegaram na região, indivíduos armados realizaram disparos contra os militares, que revidaram. Os suspeitos se evadiram, não sendo mais localizados", informou o documento.
Já a Polícia Civil respondeu que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes. O trabalho é realizado de modo sigiloso.
"A PC ressaltou que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 e o disquedenuncia181.es.gov.br."
De acordo com a Ceturb-ES no início da noite desta terça-feira (2), as linhas que atendem à região de Planalto Serrano começaram a trafegar no bairro por volta das 17h50, porém, em modo circular, ou seja, sem parar no ponto final para fazer horário.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Atualização
02/06/2021 - 6:09
A Ceturb-ES informou sobre a volta da circulação de ônibus em Planalto Serrano. O texto foi atualizado.
EQUIPE AMEAÇADA
Vale lembrar que outros conflitos já foram registrados no bairro. No dia 2 de março deste ano, bandidos ameaçaram a reportagem da TV Gazeta. O crime foi registrado ao vivo durante a apresentação do Bom Dia ES.
O repórter Diony Silva e o cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta, estavam ao vivo no Bom Dia Espírito Santo quando foram interrompidos por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta exigindo que parassem a gravação. A equipe da TV Tribuna estava no local e também foi ameaçada.
Os homens ordenaram que os jornalistas desligassem as câmeras e deixassem o local. Foram ouvidas frases como "apaga tudo" e "mete o pé". Após a ameaçada, a dupla deixa o local de moto e atira. Veja o vídeo:
CRIMINOSO IDENTIFICADO
No dia 7 de maio, a Polícia Civil informou que identificou o criminoso que ameaçou a equipe de reportagem da TV Gazeta no mês de março, no bairro Planalto Serrano, na Serra.
Rafael Nascimento da Silva, o "Neguinho", é investigado por coagir o repórter Diony Silva no dia 2 de março, enquanto o jornalista falava sobre a violência na localidade. Além dele, outro homem que fez ameaças aos profissionais da imprensa também foi identificado, mas não teve a identidade revelada porque não há mandado de prisão contra ele.
"Neguinho" era quem pilotava a moto, já o comparsa dele foi quem fez as ameaças de fato ao jornalista e ao cinegrafista, segundo informações da polícia.