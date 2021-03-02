Veja momento em que equipe da TV Gazeta é ameaçada por criminosos na Serra

Equipes de reportagem foram ameaçadas em Planalto Serrano Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O repórter Diony Silva e o cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta, estavam ao vivo no Bom Dia Espírito Santo quando foram interrompidos por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta exigindo que parassem a gravação. A equipe da TV Tribuna estava no local e também foi ameaçada.

Os homens ordenaram que os jornalistas desligassem as câmeras e deixassem o local. Foram ouvidas frases como "apaga tudo" e "mete o pé". Após a ameaçada, a dupla deixa o local de moto e atira. Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

Os repórteres foram ao local após reclamação de moradores que relataram que, após um tiroteio na madrugada desta terça-feira (02), os coletivos pararam de subir no bairro.

O problema afeta moradores dos lados B e C do bairro, que precisam descer até a entrada do bairro para conseguir pegar o coletivo. Imagens abaixo mostram uma fila de ônibus na subida do morro.

SECRETÁRIO LAMENTA AMEAÇAS

Segundo ele, a PM vai aumentar o policiamento no local. "Primeiramente lamentar profundamente o ocorrido com a equipe da TV Gazeta. Merece todo o nosso respeito e consideração. Nosso abraço especial ao repórter Diony Silva e estaremos à disposição para tentar identificar esses indivíduos", disse.

Segundo Ramalho, não havia viaturas no local pela manhã porque a PM não foi acionada sobre o tiroteio que assustou moradores da comunidade. "Nós não tivemos registros no 190 desses disparos que nos relatam na madrugada. A primeira chamada que recebemos foi de manhã. Essa questão de Planalto Serrano nós monitoramos com viaturas constantemente. Fizemos várias operações, com diversas apreensões de arma de fogo e prisões. Agora nunca negamos que lamentavelmente nós temos uma criminalidade ligada a uma baixa faixa etária com nenhuma educação, com nenhum encaminhamento para rede de ensino", apontou Ramalho.

REDE GAZETA

A Rede Gazeta lamentou o episódio de violência sofrido pelas equipes da TV Gazeta e da TV Tribuna. Também se solidarizou com todos os cidadãos que são reféns da criminalidade diariamente. A Rede Gazeta destacou, ainda, que segue um código de conduta para preservação de seus funcionários.

"O nosso jornalismo não se intimidará com este episódio e continuará atuando, com precisão e equilíbrio, a favor da sociedade", informou em nota.

GOVERNADOR

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), também se manifestou sobre o caso . Segundo Casagrande, forças segurança para identificação e punição dos responsáveis foram mobilizadas.