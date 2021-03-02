Após tiroteio em Planalto Serrano, ônibus param de circular e equipes de TV são ameaçadas

Equipes de reportagem foram ameaçadas em Planalto Serrano Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, foram ameaçadas ao vivo por criminosos armados no bairro Planalto Serrano, na Equipes de reportagem, entre elas a da, foram ameaçadas ao vivo por criminosos armados no bairro Planalto Serrano, na Serra . Os repórteres foram ao local após reclamação de moradores que relataram que, após um tiroteio na madrugada desta terça-feira (02), os ônibus pararam de subir no bairro.

O problema afeta moradores dos lados B e C da comunidade, que precisam descer até a entrada do bairro para conseguir pegar o coletivo. Imagens abaixo mostram uma fila de ônibus na subida do morro.

Ônibus param de circular em Planalto Serrano após tiroteio Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e uma equipe da TV Tribuna, que estavam na comunidade, chegaram a ser ameaçados ao vivo por criminosos e tiveram que sair do local. Dois homens armados interromperam a entrada da reportagem no Bom Dia Espírito Santo e mandaram que as equipes se retirassem do bairro. Eles chegaram a fazer um disparo. Veja o momento da ameaça:

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"Estávamos indo para o carro, com a câmera abaixada, quando ouvimos os disparos, não sei se foi para cima ou para a frente. Estamos bem, mas muito assustados", contou o repórter Diony Silva.

Segundo informações apuradas pela emissora, o tiroteio aconteceu por volta das 5h. Nas redes sociais, circulam fotos de casas atingidas por balas e áudios com barulho do tiroteio.

O QUE DIZ A CETURB

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) informou que, por medida de segurança para colaboradores e passageiros, alterou a rota de algumas linhas que passam pelo bairro e estão fazendo desvio. A operação voltará ao normal nessas linhas assim que for possível operar de maneira segura no local.

SECRETÁRIO LAMENTA AMEAÇAS

O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, lamentou as ameaças contra a equipe de reportagem da TV Gazeta no bairro Planalto Serrano, na Serra.

Segundo ele, a PM vai aumentar o policiamento no local. "Primeiramente lamentar profundamente o ocorrido com a equipe da TV Gazeta. Merece todo o nosso respeito e consideração. Nosso abraço especial ao repórter Diony Silva e estaremos à disposição para tentar identificar esses indivíduos", disse.

Segundo Ramalho, não havia viaturas no local pela manhã porque a PM não foi acionada sobre o tiroteio que assustou moradores da comunidade.

"Nós não tivemos registros no 190 desses disparos que nos relatam na madrugada. A primeira chamada que recebemos foi de manhã. Essa questão de Planalto Serrano nós monitoramos com viaturas constantemente. Fizemos várias operações, com diversas apreensões de arma de fogo e prisões. Agora nunca negamos que lamentavelmente nós temos uma criminalidade ligada a uma baixa faixa etária com nenhuma educação, com nenhum encaminhamento para rede de ensino", apontou Ramalho.

O secretário também voltou a criticar a falta de leis mais duras no enfrentamento à violência. "Temos leis lenientes que não alcançam essa criminalidade juvenil, que mesmo com drogas e armas, é colocada em liberdade e retorna ao local de origem", afirmou.

REDE GAZETA

A Rede Gazeta lamentou o episódio de violência sofrido pelas equipes da TV Gazeta e da TV Tribuna. Também se solidarizou com todos os cidadãos que são reféns da criminalidade diariamente. A Rede Gazeta destacou, ainda, que segue um código de conduta para preservação de seus funcionários.

"O nosso jornalismo não se intimidará com este episódio e continuará atuando, com precisão e equilíbrio, a favor da sociedade", informou em nota.

GOVERNADOR

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), também se manifestou sobre o caso. Segundo Casagrande, forças segurança para identificação e punição dos responsáveis foram mobilizadas.