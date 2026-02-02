Bairro Santos Dumont

Confusão entre PM de folga e casal após jogo termina com tiro em Vila Velha

Policial se envolveu em briga com morador; disparo foi feito pela companheira do homem, mas ninguém ficou ferido

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 13:07

Uma confusão entre um policial militar de folga e um casal após um jogo de futebol terminou com um disparo de arma de fogo na noite de domingo (1º) no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o policial relatou que estava em uma lanchonete quando o homem, de 47 anos, saiu de casa gritando e xingando, sem direcionar as ofensas a alguém específico. Após o término da partida de futebol, o morador teria saído de casa novamente e repetido as agressões verbais.

Ainda conforme o relato do militar, ele foi até a entrada da residência para tentar entender o motivo dos xingamentos. No momento em que deixava o local em uma motocicleta, o policial afirmou que foi derrubado pelo morador, dando início a uma luta. Os dois foram separados por pessoas que estavam próximas.

Durante a confusão, a companheira do homem, de 41 anos, teria retirado a arma do policial e efetuado um disparo acidental, que não atingiu ninguém. O militar informou que a pistola estava devidamente no coldre.

A arma foi recolhida por um popular e entregue aos policiais que atenderam a ocorrência. O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que os dois envolvidos foram ouvidos e liberados, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para a prisão em flagrante naquele momento.

