Criminosos rendem casal em Vitória e abandonam homem nu em Vila Velha
Dois criminosos de 26 e 38 anos foram presos após renderem um casal em um carro, na Vila Rubim, em Vitória, e abandonarem o homem, de 55 anos, em um matagal às margens da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O crime ocorreu na noite de sábado (31).
O homem relatou que estava dentro de seu veículo com a mulher quando eles foram abordados pela dupla, que estava armada com facas e anunciou o assalto. Sob ameaças, um dos criminosos assumiu a direção do carro e os suspeitos passaram a circular com o casal por diversos bairros da Grande Vitória. Em determinado momento, o dono do automóvel foi deixado sem roupas em Vila Velha. Ele contou à polícia que caminhou por um longo período até conseguir ajuda com um morador do bairro Araçás.
Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais localizaram a dupla com o carro roubado durante patrulhamento no bairro Alecrim, em Vila Velha, na madrugada de domingo (1º). Os suspeitos foram abordados e com eles foi encontrado um facão de caça. Eles confessaram que haviam roubado o veículo na região de Araçás e deixado a vítima no acostamento da via. A PM não informou sobre a localização da mulher que permaneceu no veículo após o homem ser abandonado.
A Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado e encaminhados ao sistema prisional.