Criminosos rendem casal em Vitória e abandonam homem nu em Vila Velha

Publicado em 02/02/2026 às 13h04

Dois criminosos de 26 e 38 anos foram presos após renderem um casal em um carro, na Vila Rubim, em Vitória, e abandonarem o homem, de 55 anos, em um matagal às margens da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O crime ocorreu na noite de sábado (31).  

O homem relatou que estava dentro de seu veículo com a mulher quando eles foram abordados pela dupla, que estava armada com facas e anunciou o assalto. Sob ameaças, um dos criminosos assumiu a direção do carro e os suspeitos passaram a circular com o casal por diversos bairros da Grande Vitória. Em determinado momento, o dono do automóvel foi deixado sem roupas em Vila Velha. Ele contou à polícia que caminhou por um longo período até conseguir ajuda com um morador do bairro Araçás.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais localizaram a dupla com o carro roubado durante patrulhamento no bairro Alecrim, em Vila Velha, na madrugada de domingo (1º). Os suspeitos foram abordados e com eles foi encontrado um facão de caça. Eles confessaram que haviam roubado o veículo na região de Araçás e deixado a vítima no acostamento da via. A PM não informou sobre a localização da mulher que permaneceu no veículo após o homem ser abandonado.

Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado e encaminhados ao sistema prisional.

Picape pega fogo após atingir estrutura de concreto em Boa Esperança

Publicado em 02/02/2026 às 13h16
Segundo a Polícia Militar, o motorista tentou desviar de um objeto na pista, mas acabou colidindo. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Uma Fiat Strada pegou fogo após bater em uma estrutura de concreto na Ponte do Rio do Norte, localizada na ES 130, em Córrego Japira, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite de domingo (1º) e deixou o motorista ferido. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o condutor trafegava em alta velocidade e tentou desviar do objeto na pista, mas acabou atingindo a estrutura.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas do veículo.

Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra

Atualizado em 02/02/2026 às 12h43
Mulher morre e pai e filha ficam feridos em grave acidente na BR-101, na Serra
Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 46 anos morreu e duas pessoas, um homem de 53 anos e uma criança de 10, ficaram gravemente feridas em um acidente na BR 101 em Campinho da Serra, na Serra, na manhã desta segunda-feira (2). As vítimas são da mesma família: pai, mãe e filha.

Segundo apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, a família estava em um carro modelo Celta. O homem, que dirigia o veículo, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. A criança também foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Estadual Infantil, em Vitória. A mãe morreu no local do acidente.

A Prefeitura da Serra informou que a colisão envolveu um caminhão-guincho e um Volkswagen Saveiro (que seguiam sentido Vitória) e o Chevrolet Celta (que trafegava no sentido oposto). Acrescentou ainda que as primeiras informações são de que o Celta teria invadido a contramão e colidido com o guincho. "Equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) atuam no local. O tráfego segue em sistema de mão e contramão nas faixas no sentido Serra, enquanto as pistas no sentido Vitória permanecem totalmente interditadas para o atendimento da ocorrência", finalizou.

Incêndio atinge caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Publicado em 02/02/2026 às 12h07
O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e ninguém ficou ferido

Um caminhão pegou fogo na manhã desta segunda-feira (2) na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 9h30, quando uma equipe foi direcionada para o combate às chamas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu no km 287 e ninguém ficou ferido.

Atendimento em unidade de saúde é suspenso após chuvas no Sul do ES

Publicado em 02/02/2026 às 11h50
Rua na localidade de Quarteirão, no interior de Rio Novo do Sul, ficou alagada e atendimento de unidade de saúde foi suspenso

Uma unidade de saúde no interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, ficou alagada por conta da chuva na noite de domingo (1°). O atendimento na unidade foi suspenso nesta segunda-feira (2) para limpeza do local. O município, de acordo com dados da prefeitura, registrou 47 milímetros em cerca de 20 minutos de chuva intensa com vento forte e raios.

A unidade de saúde fica na localidade de Quarteirão. Não houve danos à estrutura. Outras ruas ficaram alagadas na região. Ainda segundo o município, houve queda de árvore no Centro e na zona rural de São Vicente. Os acessos foram liberados pela Defesa Civil e prefeitura. Ruas do Centro estão sendo lavadas nesta segunda-feira.

Mulher furta hostel e é presa com a ajuda de hóspedes na Praia da Costa

Publicado em 02/02/2026 às 11h36
Uma mulher em situação de rua foi presa após roubar um celular e um tablet em hostel na tarde do último domingo (1º)

Uma jovem de 22 anos, que vive em situação de rua, foi presa suspeita de tentar furtar um hostel no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher invadiu o estabelecimento e subtraiu um telefone celular e um tablet.

Hóspedes que estavam no local perceberam a ação e conseguiram deter a suspeita já na areia da praia, até a chegada dos policiais.

A mulher, identificada como Kaylany Gabrielly da Silva Barros, foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por furto qualificado. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

Ventania arranca telhado de quadra em Itapemirim; veja vídeo

Publicado em 02/02/2026 às 10h41
De acordo com informações da prefeitura, o incidente causou apenas prejuízos materiais

Uma ventania na tarde de domingo (1º) arrancou o telhado da quadra poliesportiva da comunidade de Palmital, no interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a força do vento foi suficiente para deslocar e arrancar parte da estrutura para um barranco atrás da unidade.

De acordo com informações da prefeitura, o incidente causou apenas prejuízos materiais e ninguém se feriu. A Defesa Civil Municipal disse que não chegou a ser acionada pelos moradores no momento da ventania, mas as equipes tomaram ciência do ocorrido logo em seguida.

A prefeitura destacou ainda que a equipe de Obras já iniciou os trabalhos de remoção das ferragens e das telhas e está adotando todas as medidas necessárias para a resolução do problema e restabelecimento da estrutura.

Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova rasa em Nova Venécia

Publicado em 02/02/2026 às 09h10
Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova rasa em Nova Venécia
Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova rasa em Nova Venécia Crédito: Acervo familiar

O corpo de uma mulher de 39 anos, identificada como Patrícia Guimarães dos Santos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, próximo a uma área de vegetação, no bairro Altoé, em Nova Venéciano Noroeste do Espírito Santo, no domingo (1º). Testemunhas relataram à Polícia Militar que ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (29). Familiares reconheceram Patrícia através de uma pulseira que ela costumava usar na perna. 

Segundo uma sobrinha de Patrícia, após o desaparecimento começaram a circular boatos no bairro de que a mulher teria sido morta e enterrada em uma cova rasa. Depois de avisarem as autoridades, familiares e amigos iniciaram buscas por conta própria em diferentes pontos da região até chegarem ao local onde Patrícia estava enterrada. A parente contou que sentiu um forte odor e localizou a cova rasa. Ao cavarem o local, encontraram o corpo da moça, já em avançado estado de decomposição.

A perícia constatou que o rosto da vítima estava deformado, além de um ferimento no lado direito da cabeça, possivelmente causado por um tiro. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para mais detalhes e aguarda retorno. 

Adolescentes em viagem missionária estavam no ônibus de acidente na BR 101

Publicado em 01/02/2026 às 19h43
Ônibus envolvido em acidente com três caminhões na BR 101, em Mimoso do Sul
Ônibus envolvido em acidente com três caminhões na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/Leitor AG

O ônibus que se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (1º) no km 448 da BR 101, em Mimoso do Sul, estava com adolescentes que voltavam de uma viagem missionária a Fortaleza e seguiam para o Rio de Janeiro, segundo informações apuradas no local pela repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.  Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum dos 46 passageiros do ônibus se feriu. Até última atualização, eles aguardavam outro ônibus para seguir viagem.

O acidente com três caminhões — um caminhão-cegonha e dois caminhões-baús — e um ônibus de turismo deixou duas pessoas feridas e causou a morte de uma pessoa. 

Acidente com três caminhões e um ônibus deixa um morto e dois feridos na BR 101

Publicado em 01/02/2026 às 18h09
No ônibus não houve feridos, mas três vítimas dos caminhões foram encaminhadas ao hospital

Um acidente com três caminhões e um ônibus de turismo provocou a morte de uma pessoa na tarde deste domingo (1º), no km 448 da BR 101, em Mimoso do Sul, Região Sul do Espírito Santo. Outras duas ficaram feridas. A informação do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba é a de que o acidente ocorreu às 15h13. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não houve feridos entre as 46 pessoas que ocupavam o ônibus, que transportava adolescentes que voltavam de uma viagem missionária a Fortaleza e seguiam para o Rio de Janeiro. A pessoa que morreu estava em estado grave e havia sido encaminhada para atendimento médico, assim como os dois feridos. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há confirmação em qual dos caminhões estavam as vítimas, nem informações sobre a identificação delas. A PRF informou que são um caminhão-cegonha e dois caminhões-baús.

Acidente com quatro veículos na BR 101, em Mimoso do Sul
Acidente com quatro veículos na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Leitor AG

O trânsito no local foi liberado no sentido ES-RJ às 17h. Em razão do acidente, a BR 101 ficou totalmente interditada no trecho até esse horário. A ocorrência segue em andamento, com mais informações a qualquer momento.

Carro capota em acidente com carreta na BR 101 e dois ficam feridos

Carro capota em acidente com carreta na BR 101 e dois ficam feridos

Publicado em 01/02/2026 às 16h26
Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em Pinheiros
Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em Pinheiros Crédito: Leitor AG

Na manhã deste domingo (1º), duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma carreta, no km 20 da BR 101, em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. O automóvel capotou na pista.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atender a ocorrência foram utilizados veículo de inspeção, guincho e ambulância. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu também realizaram atendimentos no local.

Após o acidente, o trânsito fluiu por meio de desvio e foi totalmente liberado por volta das 12h.

Jovem morre baleada após pegar carona ao sair de festa em Cariacica

Publicado em 01/02/2026 às 13h58
Brenda Wolfgrann dos Santos, de 24 anos, morreu a tiros dentro de um carro ao voltar de uma festa em Cariacica
Brenda Wolfgrann dos Santos, de 24 anos, morreu a tiros dentro de um carro ao voltar de uma festa em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem de 24 anos morreu baleada após pegar carona ao sair de uma festa, no bairro Mucuri, em Cariacica, na Grande Vitória, no início da manhã deste domingo (1º). Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que Brenda Wolfgrann dos Santos e as amigas deixaram um evento no bairro Piranema, no mesmo município, e seguiam para casa de carona com dois homens quando o veículo em que estavam foi alvo de disparos efetuados por ocupantes de outro automóvel.

Ainda segundo os relatos, um dos ocupantes do carro sacou uma arma e revidou, dando início a uma troca de tiros. O veículo seguiu até o bairro São Gonçalo, também em Cariacica, onde os dois homens perceberam que Brenda estava desacordada e ordenaram que as amigas descessem do carro com ela. Em seguida, a dupla fugiu em direção desconhecida.

A PM foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a jovem já estava morta. O corpo de Brenda foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Manifestantes em Vitória pedem justiça por Orelha, cão morto em SC

Publicado em 01/02/2026 às 13h55
Um protesto aconteceu na Orla de Camburi pedindo justiça pelo caso do cão Orelha, morto em Santa Catarina
Um protesto aconteceu na Orla de Camburi neste domingo (1º) pedindo justiça no caso do cão Orelha, morto em Santa Catarina Crédito: Rita Benezath

A orla da Praia de Camburi foi cenário de um protesto por justiça pelo cão Orelha, morto em Santa Catarina, no Sul do Brasil. O grupo de pessoas seguiu pela Avenida Dante Michelini na manhã deste domingo (1º), vestidas com roupas pretas e segurando balões da mesma cor.

Muitos levavam cartazes com frases de indignação: ''A vida dos animais importa", "Pena máxima para quem maltrata os animais" e "Justiça pelo orelha". Alguns manifestantes também levaram os próprios cachorros. A Polícia Militar informou que prestou apoio e a manifestação foi encerrada sem alterações.

As manifestações pelo caso Orelha acontecem em vários estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. O cachorro comunitário Orelha tinha cerca de dez anos quando foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro. Devido à gravidade dos ferimentos, no dia 5, ele foi submetido à eutanásia por um veterinário. Três adolescentes são suspeitos. 

Incêndio atinge apartamento na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 01/02/2026 às 11h08
O fogo começou na manhã de domingo (1º) enquanto a proprietária estava na missa.

Um incêndio atingiu um apartamento do 9º andar de um prédio na Praia do Canto, em Vitória, na manhã deste domingo (1º). Foram afetadas a parte externa das residências acima do andar onde o fogo começou e quatro aparelhos de ar-condicionado. Não há informações sobre a causa das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há relato de vítimas.

O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com testemunhas. Elas informaram que a proprietária do apartamento onde ocorreu o incêndio reside sozinha e havia saído para a missa. Quando retornou, o fogo já havia começado. 

ES inicia fevereiro sob alerta de perigo para tempestade e granizo

Atualizado em 02/02/2026 às 08h13

O Espírito Santo começa o mês de fevereiro sob alerta de perigo para chuva forte, com risco de tempestade e granizo. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no início da madrugada deste domingo (1º).

De acordo com o Inmet, o alerta é de gravidade laranja, válido até as 10h de terça-feira (3), e abrange todos os municípios do estado. A previsão indica volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou entre 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.

O instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Suspeito de cometer estupro virtual e ameaçar vítimas é preso em Pinheiros

Publicado em 31/01/2026 às 18h25
Suspeito usava armas de airsoft para ameaçar vítimas pela internet em Pinheiros, no Norte do ES
Suspeito usava armas de airsoft para ameaçar vítimas pela internet em Pinheiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 32 anos foi preso por estupro virtual e ameaça em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A operação realizada pela Polícia Civil foi divulgada neste sábado (31). Segundo a corporação, o investigado usava perfis falsos em uma rede social para abordar as vítimas e oferecer ajuda para evitar o vazamento de fotos íntimas. No entanto, depois desse primeiro contato, elas acabavam coagidas a participar de chamadas de vídeo de cunho sexual e ameaçadas com um fuzil — que ele dizia ser uma arma real, mas os agentes descobriram que era falsa.

Além do fuzil de airsoft, foram apreendidas mais três pistolas de airsoft, munições de diferentes calibres e aparelhos eletrônicos. O suspeito foi levado ao sistema prisional e o caso segue em segredo de Justiça, por isso, o nome dele não foi divulgado.

Homem é preso após tentar cortar mulher com ventilador ligado na Serra

Publicado em 31/01/2026 às 12h35

Um homem de 30 anos foi preso, na noite de sexta-feira (30), após agredir a companheira e tentar feri-la com um ventilador ligado e sem a grade de proteção, no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, enquadrada na Lei Maria da Penha. No local, a vítima relatou que foi agredida com socos e chutes pelo companheiro. Em seguida, o homem teria pegado um ventilador sem a proteção frontal, ligado o aparelho na tomada e tentado usá-lo para cortar a mulher.

Ainda segundo os relatos, a situação foi presenciada pelos três filhos do casal. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia Regional da Serra. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos com base na Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Dois motociclistas morrem em acidente na zona rural de Água Doce do Norte

Publicado em 31/01/2026 às 11h35
José Maria, 36 anos, e Ailton de Oliveira, 43 anos, vítimas do acidente
José Maria e Ailton de Oliveira morreram em acidente que envolveu duas motos Crédito: Arquivo familiar

Dois motociclistas morreram em um acidente que envolveu duas motos na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de sexta-feira (30).

De acordo com apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, as vítimas foram identificadas como José Maria da Silva Júnior, 36 anos, e Ailton de Oliveira Paz, 43 anos. José trabalhava como entregador de gás e água e tinha dois filhos gêmeos de 2 anos. Já Ailton era produtor rural e deixou um filho adolescente. 

Polícia Militar (PM) informou que a passageira de uma das motos ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192, sendo levada ao pronto-socorro de Barra de São Francisco. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. De acordo com a PM, não havia testemunhas que tivessem presenciado o acidente, por isso não foi possível determinar a causa da colisão. Foi constatado apenas que os motociclistas trafegavam em sentidos opostos.

A Polícia Cientifica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. A Polícia Civil (PC) disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Água Doce do Norte.

Chuva deixa casas destelhadas e provoca queda de árvores em Águia Branca

Publicado em 31/01/2026 às 10h39
Morador afetado pela chuva mostra como a casa ficou após destelhamento

Três casas ficaram destelhadas após forte chuva que ocorreu em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (30). Além disso, foram registradas quedas de árvores na ES 080, nos trechos que ligam a cidade a São Domingos do Norte e a Barra de São Francisco. A prefeitura informa que a Defesa Civil do município atuou na desobstrução da estrada e na assistência às famílias atingidas.

Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade registrou cerca de 50mm de chuva em pouco mais de uma hora, o que causou esses transtornos. Os danos foram apenas materiais. Não há registro de feridos. 

ES recebe alerta de chuvas intensas e tempestade com risco de granizo

PM apreende espingardas em esconderijo embaixo de galinheiro no ES

Publicado em 31/01/2026 às 09h33
Armas apreendidas em Pedro Canário na noite de sexta-feira (30)
Armas e munições foram apreendidas em residência de Pedro Canário Crédito: PMES/Divulgação

A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de dez armas de fogo em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (30). A ocorrência começou quando militares receberam informações de disparos na região de Água Preta, zona rural do município. Ao chegar no local indicado, policiais tentaram contato com moradores da residência. As portas estavam abertas, mas não havia ninguém.

Na parte de fora da casa, foi encontrado um rifle com duas munições. No chão, próximo ao local, foi encontrada uma cápsula utilizada, confirmando a denúncia de disparos de arma de fogo. Os militares continuaram as buscas e, dentro da casa, encontraram duas espingardas e oito canos, possivelmente utilizados para fabricação de armas artesanais, de acordo com a PM. Também havia uma luneta, uma caixa de chumbo e outra de chumbinho na residência. 

Dando continuidade às buscas, os policiais encontraram um esconderijo subterrâneo, escavado embaixo de um galinheiro, onde encontraram três espingardas, sete canos, dois frascos contendo pólvora branca, 71 cápsulas deflagradas de diversos calibres, uma caixa contendo esferas de chumbo; quatro canos calibre .32; três munições intactas de espingarda calibre .32; e uma luneta com lanterna acoplada.

Em uma casa em construção nos fundos da propriedade, foi encontrado um torno mecânico, que, segundo os militares, provavelmente era utilizado para a fabricação e manutenção de armas de fogo, além da confecção de cartuchos. Também foram encontrados outros maquinários relacionados a essa atividade. A polícia informa que não foi possível realizar a remoção e o transporte desses maquinários, por conta do tamanho, peso e da fixação ao solo. No entanto, registrou fotografias, permanecendo no local à disposição da autoridade competente.

Sobre a bancada de trabalho, foram encontradas três espingardas; duas espingardas desmontadas, de calibre não identificado; dois canos; uma munição calibre .38 intacta; uma caixa de chumbinho; uma caixa de chumbo; e duas lunetas. Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) local para as providências cabíveis.