Criança morre após se acidentar com vaso sanitário em Vila Velha
Um menino de oito anos morreu após cair sobre um vaso sanitário, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na noite do último sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a criança foi levada já em óbito ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, no mesmo município, onde foi constatado que ela sofreu um ferimento na região esquerda do tórax.
Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser realizada a necrópsia e, após isso, a liberação aos familiares. A Polícia Civil disse que os pais da criança foram ouvidos na Delegacia Regional de Vila Velha e liberados.