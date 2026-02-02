A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Criança morre após se acidentar com vaso sanitário em Vila Velha

Publicado em 02/02/2026 às 14h14

Um menino de oito anos morreu após cair sobre um vaso sanitário, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na noite do último sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a criança foi levada já em óbito ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, no mesmo município, onde foi constatado que ela sofreu um ferimento na região esquerda do tórax.

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser realizada a necrópsia e, após isso, a liberação aos familiares. A Polícia Civil disse que os pais da criança foram ouvidos na Delegacia Regional de Vila Velha e liberados.

Publicidade