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Polícia Federal

Homem é preso após comprar notas de R$ 100 falsas pela internet no ES

As cédulas foram adquiridas pela internet, por meio de um grupo de WhatsApp, e entregues pelos Correios na casa do comprador em Vitória

Publicado em 02 de Março de 2021 às 07:13

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

02 mar 2021 às 07:13
Notas falsas apreendidas pela Polícia Federal em prisão realizada nesta segunda (01)
Notas falsas apreendidas pela Polícia Federal em prisão realizada nesta segunda (01) Crédito: Divulgação / Polícia Federal
Um homem foi preso em flagrante após comprar pela internet e receber, em casa, notas falsas de R$ 100. A prisão, efetuada pela Polícia Federal em parceria com os Correios, aconteceu na tarde desta segunda-feira (01) em Vitória.
De acordo com a PF, foram apreendidas 99 cédulas de 100 reais falsas, totalizando R$ 9.900 falsos. As cédulas foram adquiridas pela internet, por meio de um grupo de WhatsApp, e entregues pelos Correios na casa do comprador.
A prisão aconteceu em flagrante, no momento em que o indivíduo recebeu as notas falsas adquiridas. A ação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Espírito Santo.
O homem preso vai responder pelo crime de falsificação de papel-moeda, com pena que varia de três a 12 anos de prisão, além de multa.

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