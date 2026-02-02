Mulher furta hostel e é presa com a ajuda de hóspedes na Praia da Costa
Publicado em 02/02/2026 às 11h36
Uma jovem de 22 anos, que vive em situação de rua, foi presa suspeita de tentar furtar um hostel no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher invadiu o estabelecimento e subtraiu um telefone celular e um tablet.
Hóspedes que estavam no local perceberam a ação e conseguiram deter a suspeita já na areia da praia, até a chegada dos policiais.
A mulher, identificada como Kaylany Gabrielly da Silva Barros, foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por furto qualificado. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.