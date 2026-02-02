Mulher furta hostel e é presa com a ajuda de hóspedes na Praia da Costa

Uma jovem de 22 anos, que vive em situação de rua, foi presa suspeita de tentar furtar um hostel no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher invadiu o estabelecimento e subtraiu um telefone celular e um tablet.

Hóspedes que estavam no local perceberam a ação e conseguiram deter a suspeita já na areia da praia, até a chegada dos policiais.