Criança de 11 anos é atingida por bala perdida nas costas na Serra

Uma menina de 11 anos foi baleada no bairro Solar de Anchieta, na Serra, na noite desta segunda-feira (01). Ela foi atingida nas costas por uma bala perdida enquanto estava na porta de casa.
Segundo testemunhas, os disparos aconteceram depois que homens encapuzados em carro prata passaram atirando. A criança foi levada para o Hospital Infantil de Vitória.
O caso é investigado pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre prisão de suspeitos envolvidos com esse crime.