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Violência

Criança de 11 anos é atingida por bala perdida nas costas na Serra

Segundo testemunhas, os disparos aconteceram depois que homem encapuzados em carro prata passaram atirando. A criança foi levada para o Hospital Infantil de Vitória

Publicado em 02 de Março de 2021 às 07:23

Publicado em 

02 mar 2021 às 07:23
Marcas de sangue na camisa de criança de 11 anos atingida por bala perdida na Serra
Marcas de sangue na camisa de criança de 11 anos atingida por bala perdida na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma menina de 11 anos foi baleada no bairro Solar de Anchieta, na Serra, na noite desta segunda-feira (01). Ela foi atingida nas costas por uma bala perdida enquanto estava na porta de casa.
Segundo testemunhas, os disparos aconteceram depois que homens encapuzados em carro prata passaram atirando. A criança foi levada para o Hospital Infantil de Vitória.
O caso é investigado pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre prisão de suspeitos envolvidos com esse crime.

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