Homem invade casa da ex e é detido pela Guarda de Vila Velha

Homem é detido após descumprir medida protetiva no ES Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (01), no bairro Boa Vista, em Vila Velha . Segundo o Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha, ele estava embriagado e foi detido ao invadir a residência da ex-companheira, que tem uma medida protetiva contra ele por agressão. O homem ainda estava com uma arma falsa e cinco pinos de substância similar a cocaína.

Homem é detido pela Guarda de Vila Velha após desrespeitar medida protetiva Crédito: Reprodução | Guarda Municipal de Vila Velha

Os agentes da guarda foram acionados por vizinhos da vítima, quando passavam perto do local da ocorrência. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A guarda informou que o município está dando ainda mais atenção aos casos de violência contra a mulher. Em janeiro, foi criada a Inspetoria da Mulher, divisão dedicada à repressão da violência e garantia da segurança do sexo feminino.

De acordo com a Inspetora Laís Mongin, a ideia é que as mulheres possam contar com mais proteção. “Sabemos que o número de casos de assédio, violência doméstica, feminicídio, entre tantos, cresceu nos últimos anos. Por isso, queremos que as mulheres de Vila Velha possam contar com o braço da segurança municipal ao lado delas”, comentou.

Acionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM). Somente após a finalização das oitivas da ocorrência serão transmitidas informações do procedimento que será adotado pela delegada plantonista.

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que não consta entrada do suspeito no sistema prisional até o momento.

Demandada pela reportagem, a Polícias Militar ainda não se manifestou sobre o caso. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.