Veja vídeo: homem reage a assalto e briga com suspeito perto da Ufes

Um homem reagiu a um assalto e entrou em luta corporal com o suspeito na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na noite de sábado (27).
O caso aconteceu por volta das 20h e foi registrado por moradores da região. O assalto aconteceu em um ponto de ônibus da avenida, perto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
"Escutamos a arbodagem do bandido pedindo as coisas pessoais da vítima. O homem de camisa preta, que era a vítima, reagiu ao assalto e logo depois correu para o bairro da Jardim da Penha", relatou um morador da região.
Os dois trocaram socos e chutes e chegaram a cair no chão. Segundo a Polícia Militar, uma mulher ligou para o Ciodes dizendo que dois homens estavam em luta corporal no bairro Jardim da Penha, em Vitória, em frente a UFES.
Militares foram ao local e não localizaram os envolvidos e a mulher que fez a ligação. Ninguém no local passou informações sobre o fato, de acordo com a PM.