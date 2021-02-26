Assalto com reféns em Itaúnas: um mês depois, ninguém foi preso

Passado um mês, desde o roubo a um hotel de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, nenhum suspeito foi preso. Na madrugada do dia 24 de janeiro, bandidos armados invadiram o local e fizeram 12 famílias reféns, levando diversos objetos pessoais das vítimas.
Após o roubo, um dos hóspedes rendidos entrou em contato com a Polícia Militar, informando que havia ocorrido um roubo a mão armada em uma pousada no distrito de Itaúnas. Os militares foram ao local e confirmaram o fato. O proprietário do estabelecimento relatou que estava com cerca de 30 hóspedes na piscina, quando três homens encapuzados e armados entraram pelos fundos do hotel.
Os suspeitos renderam os funcionários e os hóspedes e os colocaram dentro de um quarto. Posteriormente, começaram a roubar diversos objetos, um veículo e fugiram. O carro foi encontrado na manhã do dia seguinte em uma estrada de Conceição da Barra, mas os criminosos não foram localizados.
O QUE DIZ A POLÍCIA
Após um mês desde o roubo, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato, mas confirma que até o momento nenhum suspeito foi detido, e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Por meio de nota, a Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A polícia afirma que o anonimato do denunciante é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.