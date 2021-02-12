Nova linha de ônibus irá ligar Vitória a Itaúnas a partir desta sexta

Vila de Itaúnas Crédito: Foto: Yuri Barichivich

O distrito de Itaúnas, no Norte do Espírito Santo , contará a partir desta sexta-feira (12) com uma linha direta de ônibus ligando a Capital à Vila. A Viação Águia Branca passa a fazer essa conexão direta entre os dois destinos. Antes, o turista tinha que descer na rodoviária de Conceição da Barra e buscar outro ônibus para conseguir chegar ao balneário.

O turista que quiser ir para Itaúnas pode embarcar em Vitória, na rodoviária, ou em outros pontos, durante o trajeto até o balneário. A viagem terá os seguintes pontos de embarque: Serra, Linhares e São Mateus, com destino à Vila.

Para o carnaval de 2021, a viação estreia a linha com horários especiais, saindo de Vitória na sexta-feira, às 17h10, e no sábado, às 7h30. Saindo de Itaúnas, o horário especial para o feriado será terça-feira, às 16h30.

Após o carnaval, a partir do dia 19 de fevereiro, o trecho Vitória a Itaúnas será feito às sextas-feiras, às 16h10 e, aos sábados, às 7h. Já o percurso Itaúnas a Vitória, será operado aos domingos, às 17h20 e, às segundas-feiras, às 5h20.

PASSAGENS

As passagens podem ser compradas pelos canais de vendas como o site , aplicativo, WhatsApp (27) 9 9855-5863, nas agências da Águia Branca e no disque passagem (27) 4004-1010. Em Itaúnas, as passagens serão vendidas na Farmácia Pague Menos, localizada na Avenida José Basílio dos Santos, SN, térreo. O ponto de embarque e desembarque é na Pousada OITCHI, na Rua Teófilo Cabral da Silva. Compradas com antecedência, as passagens saem por até R$ 60,00.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Para Roberto Malacarne, secretário de turismo de Conceição da Barra, a nova linha de ônibus é benéfica para a economia do balneário: "Tudo que for para o benefício do turista, é benéfico. Durante o período de carnaval, não proibiremos a entrada de vans e de ônibus de turismo na Vila, porque estamos em risco baixo, mas fizemos o decreto visando proibir eventos, shows e aglomerações", afirma.

COVID-19

Segundo a Viação Águia Branca, todas as viagens estão ocorrendo seguindo padrões rígidos de segurança e prevenção contra a Covid-19. A limpeza dos ônibus foi reforçada, o sistema de ar-condicionado foi adaptado para filtrar e renovar o ar, pelo menos duas vezes mais que o exigido por lei, e a medição da temperatura dos passageiros na hora do embarque é obrigatória, bem como o uso de máscara de proteção.