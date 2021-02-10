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Bandeira Azul

Itaúnas tenta conquistar selo internacional de turismo

Para conseguir o selo, o balneário tem que atingir 34 critérios de sustentabilidade em dois anos; com a certificação, Itaúnas terá visibilidade mundial
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2021 às 19:29

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 19:29

Tronco que fica exposto na praça de Itaúnas, litoral norte do Espírito Santo
Itaúnas entra na busca por selo internacional de turismo Crédito: Rosi de Oliveira
O balneário de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Litoral Norte do Espírito Santo, deu mais um passo na tarde desta quarta-feira (10) para a obtenção do Bandeira Azul, um selo internacional de turismo. O projeto foi apresentado e aprovado pela comunidade em uma reunião envolvendo autoridades da prefeitura e do governo do Estado.
O Bandeira Azul é um selo internacional que avalia 34 critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social. Os destinos que buscam a certificação têm dois anos para atingir os critérios. Após conseguirem, têm de manter e comprovar as práticas sustentáveis que são analisadas e comprovadas anualmente.
Itaúnas é um dos destinos do ES
Praia de Itaúnas  Crédito: Yuri Barichivich
“Praticamente todos os grandes destinos do mundo buscam. Trata-se de um reconhecimento a obediência a critérios que dizem muito sobre a qualidade de vida das pessoas desse local, o atendimento que os turistas vão ter, a qualidade da água e do destino onde está aquela praia. É um desafio que melhora muito e promove, de uma vez só, aquela praia”, afirma Dorval Uliana, secretário de Turismo do Espírito Santo.
"Esse selo coloca Itaúnas no mesmo patamar que as praias de Portugal, outras da Europa e de grandes destinos do mundo"
Dorval Uliana - Secretário de Turismo do Espírito Santo
Para conquistar o selo, Itaúnas tem que lançar e propor a candidatura aos organizadores da certificação. A partir daí, o balneário terá dois anos para implantar todas as medidas, recebendo visitas periódicas para verificar se está buscando atingir os critérios determinados.

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O QUE ITAÚNAS GANHA COM A CERTIFICAÇÃO?

Com a certificação, o balneário entra no grupo das praias internacionais que seguem critérios de sustentabilidade, preservação das águas e do ambiente. “Esse é um projeto internacional que visa a qualidade do ambiente, águas e serviços mais sustentáveis”, afirma Rafael Granvilla, gerente Estudos e Negócios Turísticos da Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur).
Caso consiga o certificado nos próximos dois anos, Itaúnas ganhará visibilidade internacional e servirá de projeto-piloto para outras praias do Espírito Santo, segundo Rafael: “O selo dá mais visibilidade e um padrão internacional à Vila. Servirá como piloto para que façamos isso em outras praias capixabas. Atualmente, nenhuma praia do Espírito Santo possui essa certificação”, afirma.

INICIATIVAS PARA O CARNAVAL

Segundo Rafael, algumas medidas para a melhoria da qualidade de vida e dos serviços, em Itaúnas, estão sendo tomadas desde já. A Prefeitura de Conceição da Barra tem trabalhado junto com o Instituo de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e com Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Para o carnaval, há a previsão de aumentar o efetivo e a ação da polícia, visando garantir a segurança da Vila. 

APENAS 21 PRAIAS BRASILEIRAS POSSUEM O SELO

No Brasil, apenas 21 praias foram premiadas com o selo Bandeira Azul, entre elas: Guarujá (SP), Balneário Camboriú (SC), Camaçari (BA) e Angra dos Reis (RJ).

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