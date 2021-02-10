Itaúnas tenta conquistar selo internacional de turismo

Itaúnas entra na busca por selo internacional de turismo Crédito: Rosi de Oliveira

Bandeira Azul, um selo internacional de turismo. O projeto foi apresentado e aprovado pela comunidade em uma reunião envolvendo autoridades da prefeitura e do governo do Estado. O balneário de Itaúnas , em Conceição da Barra , no Litoral Norte do Espírito Santo , deu mais um passo na tarde desta quarta-feira (10) para a obtenção do, um selo internacional de turismo. O projeto foi apresentado e aprovado pela comunidade em uma reunião envolvendo autoridades da prefeitura e do governo do Estado.

O Bandeira Azul é um selo internacional que avalia 34 critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social. Os destinos que buscam a certificação têm dois anos para atingir os critérios. Após conseguirem, têm de manter e comprovar as práticas sustentáveis que são analisadas e comprovadas anualmente.

Praia de Itaúnas Crédito: Yuri Barichivich

“Praticamente todos os grandes destinos do mundo buscam. Trata-se de um reconhecimento a obediência a critérios que dizem muito sobre a qualidade de vida das pessoas desse local, o atendimento que os turistas vão ter, a qualidade da água e do destino onde está aquela praia. É um desafio que melhora muito e promove, de uma vez só, aquela praia”, afirma Dorval Uliana, secretário de Turismo do Espírito Santo.

"Esse selo coloca Itaúnas no mesmo patamar que as praias de Portugal, outras da Europa e de grandes destinos do mundo" Dorval Uliana - Secretário de Turismo do Espírito Santo

Para conquistar o selo, Itaúnas tem que lançar e propor a candidatura aos organizadores da certificação. A partir daí, o balneário terá dois anos para implantar todas as medidas, recebendo visitas periódicas para verificar se está buscando atingir os critérios determinados.

O QUE ITAÚNAS GANHA COM A CERTIFICAÇÃO?

Com a certificação, o balneário entra no grupo das praias internacionais que seguem critérios de sustentabilidade, preservação das águas e do ambiente. “Esse é um projeto internacional que visa a qualidade do ambiente, águas e serviços mais sustentáveis”, afirma Rafael Granvilla, gerente Estudos e Negócios Turísticos da Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur).

Caso consiga o certificado nos próximos dois anos, Itaúnas ganhará visibilidade internacional e servirá de projeto-piloto para outras praias do Espírito Santo, segundo Rafael: “O selo dá mais visibilidade e um padrão internacional à Vila. Servirá como piloto para que façamos isso em outras praias capixabas. Atualmente, nenhuma praia do Espírito Santo possui essa certificação”, afirma.

INICIATIVAS PARA O CARNAVAL

Segundo Rafael, algumas medidas para a melhoria da qualidade de vida e dos serviços, em Itaúnas, estão sendo tomadas desde já. A Prefeitura de Conceição da Barra tem trabalhado junto com o Instituo de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e com Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Para o carnaval, há a previsão de aumentar o efetivo e a ação da polícia, visando garantir a segurança da Vila.

APENAS 21 PRAIAS BRASILEIRAS POSSUEM O SELO