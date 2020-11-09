Renata Rasseli

ES ganha um guia para fomentar o turismo nas 78 cidades

O projeto digital  “Conheça o ES”  reúne dicas de atrações, restaurantes, hospedagens e artesanato local de cada município

Públicado em 

09 nov 2020 às 13:50
Convento da Penha
Convento da Penha Crédito: Christian Diego
Profissionais e criadores de conteúdo se uniram para produzir o primeiro guia de turismo capixaba a contemplar todas as 78 cidades do Espírito Santo. O projeto digital  “Conheça o ES”  reúne dicas de atrações, restaurantes e hospedagens em cada município, além do artesanato local.
Reserva Kautsky
Reserva Kautsky Crédito: Fernando Madeira
O e-book,  com  mais de 400 páginas, tem o pré-lançamento marcado para o dia 12 de novembro, com valor simbólico de R$6. Parte das vendas será repassada para o Invisíveis Projeto Social, que ajuda famílias carentes na Grande Vitória.
O Conheça o ES tem a intenção de ajudar a impactar  o turismo capixaba. “Estamos na expectativa que com a flexibilização do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus e com o final de ano, o guia ajudará diretamente na retomada do turismo no ES. O material foi produzido para o turista e para o próprio morador a exaltar ainda mais o Espírito Santo. Ainda criamos uma playlist colaborativa no Spotify para divulgarmos os artistas locais” pontua Deivson Santana, idealizador do projeto.
Os profissionais envolvidos no projeto são o jornalista Deivson Santana (@capixabanaestrada),  a jornalista Jadhy Nogueira (@euamovilavelha), a jornalista  Indyara Venzel (@ivenzel), a jornalista Milena Scarpati  (@2capixabaspelomundo), a administradora Ana Quintelato (@Valendo_a_pena), a jornalista Elaine Dal Gobbo (@porai_dicasdeviagem), o guia turístico Marcelo Ribeiro  (@guiaeturimo), a engenheira ambiental Emilia Brito (@pelomundocommanu) e o fotógrafo Christian Diego (@christiandiego16). 
O guia poderá ser adquirido no site www.conhecaoes.com.br.

Veja Também

Turismo náutico cresce no ES e vira moda na pandemia

Paneleiras representam o ES em loja virtual de apoio ao turismo

Blogueiro do ES integra novo guia para fomentar o turismo nacional

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Turismo Europa
Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados