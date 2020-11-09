ES ganha um guia para fomentar o turismo nas 78 cidades

Profissionais e criadores de conteúdo se uniram para produzir o primeiro guia de turismo capixaba a contemplar todas as 78 cidades do Espírito Santo. O projeto digital “Conheça o ES” reúne dicas de atrações, restaurantes e hospedagens em cada município, além do artesanato local.
O e-book, com mais de 400 páginas, tem o pré-lançamento marcado para o dia 12 de novembro, com valor simbólico de R$6. Parte das vendas será repassada para o Invisíveis Projeto Social, que ajuda famílias carentes na Grande Vitória.
O Conheça o ES tem a intenção de ajudar a impactar o turismo capixaba. “Estamos na expectativa que com a flexibilização do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus e com o final de ano, o guia ajudará diretamente na retomada do turismo no ES. O material foi produzido para o turista e para o próprio morador a exaltar ainda mais o Espírito Santo. Ainda criamos uma playlist colaborativa no Spotify para divulgarmos os artistas locais” pontua Deivson Santana, idealizador do projeto.
Os profissionais envolvidos no projeto são o jornalista Deivson Santana (@capixabanaestrada), a jornalista Jadhy Nogueira (@euamovilavelha), a jornalista Indyara Venzel (@ivenzel), a jornalista Milena Scarpati (@2capixabaspelomundo), a administradora Ana Quintelato (@Valendo_a_pena), a jornalista Elaine Dal Gobbo (@porai_dicasdeviagem), o guia turístico Marcelo Ribeiro (@guiaeturimo), a engenheira ambiental Emilia Brito (@pelomundocommanu) e o fotógrafo Christian Diego (@christiandiego16).
O guia poderá ser adquirido no site www.conhecaoes.com.br.