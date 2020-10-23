Turismo náutico cresce no ES e vira moda na pandemia

Iate Clube do Espírito Santo, onde ficam estacionadas lanchas e barcos Crédito: Felipe Mota/Fly Now

O turismo náutico virou moda na pandemia e registra crescimento no Brasil e no mundo. Em busca de alternativas seguras, isoladas e não muito distantes de casa, viajantes encontraram nas embarcações uma opção viável e longe de aglomerações para conseguir sair e respirar novos ares longe do vírus. E nem é preciso ser dono ou conhecer alguém que tenha uma lancha, barco ou similar para embarcar nessa nova tendência. Os aluguel de barcos e lanchas está aí para atender a demanda. Só na Europa, a plataforma de locação Nautal observou um aumento de 55% nas buscas do site no verão, em comparação ao ano passado.

Mas o comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Carlos Moschen, faz um alerta sobre a tendência. "Há algum tempo vemos que o turismo náutico vem ganhando um destaque, impulsionado, principalmente por proprietários que colocam suas embarcações para aluguel. Essa prática, apesar de aquecer esse setor turístico, não é simples, pois é há uma série de regras e cuidados que precisam ser respeitados para manter a segurança a bordo. O comandante deve ser habilitado pela Capitania dos Portos para tal atividade, por exemplo, e orientar todos a bordo quanto a segurança na navegação, preservação marinha, incêndio e abandono da embarcação, e também deve haver material de salvamento para todos".

"E neste momento de pandemia, em que é recomendado evitar aglomerações, o contato no interior da embarcação deve ser feito entre pessoas do mesmo convívio, buscando manter-se ao ar livre o maior tempo possível, desfrutando do contato com a natureza”, completa Moschen.

JANTAR BENEFICENTE

PAISAGISMO DE REFERÊNCIA

O projeto paisagístico do Landscape, empreendimento de alto padrão que a MZI e a Empar lançam neste sábado, dia 24, na Enseada do Suá, tem a assinatura de ninguém menos do que Roberto Riscala. Um dos maiores paisagistas do País, especializado em projetos de arquitetura biofílica – que privilegia em espaços urbanos o contato com elementos naturais e com o verde -, Riscala tem no currículo cerca de 1,2 mil jardins projetados no Brasil, além de trabalhos no Uruguai e na Argentina.

“Riscala assinou recentemente o projeto de reestruturação da área externa do Palácio Tangará, para adequá-lo ao período de pandemia, privilegiando a área externa. Aliás, o que já era uma tendência, um desejo e uma busca – estar mais próximo à natureza e ter espaços privilegiados ao ar livre – ganhou ainda mais força neste momento de restrição social”, ressalta Rachel Menezes, diretora da MZI que responde pelo empreendimento.

PAQUERA NA PANDEMIA

A jornalista Flávia Varela lança o E-book "Guia prático da paquera na pandemia" Crédito: Divulgação

A jornalista Flávia Varela lança o E-book "Guia prático da paquera na pandemia" que conta com dicas de A a Z para as mulheres aprenderem a paquerar e, sobretudo, a amar a si próprias. "Cada letra refere-se a uma pessoa. Tem dica para Aline, para Bruna, para Clara até chegarmos a Zumira. Todas recebem um conselho de autoestima, de empoderamento ou valorização. Elas contam o que fizeram para arrumar um boy na pandemia ou como estão bem sozinhas", explica. A dica para Zumira, por exemplo, é de não compartilhar desgraça no primeiro encontro, pois isso pode espantar ao invés de conquistar", diz.

CASAS CONTÊINERS

Já estão em Vitória, no estacionamento frontal do Shopping Vitória, sendo ambientados por arquitetos capixabas, os sete contêineres que comporão o Janelas Casacro, evento criado para atender aos tempos de pandemia e distanciamento social. Com medidas amplas, 40 pés (medidas: 12.192 m de comprimento x 2.438 m de largura x 2.591 m de altura), eles serão "janelas cognitivas", físico-digitais e mostrarão as novas realidades da casa, trabalho e ambientes coletivos públicos, de consumo ou de lazer. A mostra vai de 4 de novembro a 6 de dezembro com ambientes criados pelos profissionais Letícia Finamore, Sérgio Palmeira, Cyane Zoboli, Levy Neto, Márcia Abreu e Renata Tristão.

PARCERIAS DO BEM

O Multiscan, que faz parte da rede de laboratórios Alliar, vai promover duas ações de responsabilidade social no Espírito Santo. Nos dias 24 e 31 de outubro, a empresa vai oferecer mamografias gratuitas para a população indígena e cigana, numa parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc-Hospital Santa Rita). A iniciativa, que faz parte da campanha de conscientização Outubro Rosa, irá beneficiar mais de 50 mulheres.

O laboratório também fechou parceria com o Teste Solidário para comercializar exames de Covid-19. Parte do lucro será destinado para entidades selecionadas pelos embaixadores da ação, entre eles os atletas Raí, Diego Lugano, Washington e Edmílson. A cada unidade adquirida, R$ 15,00 serão revertidos em fundos para as instituições. Os exames podem ser comprados no site do Teste Solidário e realizados nas unidades do Multiscan.

FÉRIAS NO NORDESTE

A empresária Samira Pavesi curte férias ao lado do esposo Samuel Oliveira em tour pelo Nordeste. Crédito: Divulgação

DOAÇÃO DE MEDULA

O número de doações de medula óssea caiu 30% de janeiro a julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com informações do Registro de Doadores de Medula Óssea no Brasil (REDOME). Atualmente, há 850 pacientes na fila de espera para o transplante de medula com a doação de não aparentados, ou seja, aquelas em que o doador não tem nenhum grau de parentesco com o receptor. Para estimular a doação e contribuir para aumentar as chances de quem precisa de doação, Bruno Ferrador acaba de fechar uma parceria com o HEMOES para realizar uma ação de cadastro de medula óssea no Shopping Vila Velha. A iniciativa acontecerá neste sábado (24), das 10h às 17h. Os interessados em se cadastrar como doadores de medula óssea poderão comparecer no shopping, onde será colhido o sangue para os exames de compatibilidade.

ENTÃO É NATAL!

Anna Carolina Bimbato e os filhos Eduardo e Rafaella: em clima de Natal Crédito: Bhianca.Correia

DOAÇÃO DE SANGUE

Nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, a Estácio realiza uma live em seu perfil no instagram @estacioes_oficial sobre doação de sangue com uma convidada especial, Rachel Costa, Diretora Técnica do Hemoes (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo). A iniciativa faz parte da 9ª edição do Dia E Nacional, evento promovido pela Estácio com o objetivo principal de promover um engajamento social entre seus colaboradores administrativos, alunos e docentes.

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