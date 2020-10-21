Jantar beneficente quer zerar fila de tratamento de câncer de mama no ES

Campanha Juntos pela Mama Crédito: Instagram/Divulgação

Maria da Penha D’Ávila, com o apoio do Governo do Estado, vai promover nesta quarta-feira, dia 21, quarta-feira, no Palácio Anchieta, a partir das 19h o A provedora do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória,o apoio do Governo do Estado, vai promover nesta quarta-feira, dia 21, quarta-feira, no Palácio Anchieta, a partir das 19h o Juntos pela mama Meetup, evento beneficente voltado à empresários convidados do estado para arrecadação de fundos para melhorias no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Entre as presenças confirmadas está o quarteto idealizador do Juntos Pela Mama formado pela mastologista Dani Chambô, o oncologista Vitor Fiorin, o CEO do Grupo Zaitt Rodrigo Miranda e o cofundador do PicPay Diogo Roberte, além do governador Renato Casagrande, Marcus Buaiz, fundador e Chairman da agência Spark, Simone Chieppe, investidora e CEO da Lion Capital, dois dos embaixadores da campanha.

O JPM Meetup trará informações ao empresariado desde o cenário atual de como são feitos os atendimentos de pacientes diagnosticados com Câncer de Mama até os objetivos traçados para solução. “Acreditamos firmemente, é possível salvar mais vidas. “Este evento busca expor as dificuldades encontradas no dia a dia e selar a união da nossa equipe de saúde da Santa Casa com os empresários capixabas. Não temos dúvidas, juntos, podemos transformar a realidade das pacientes com câncer de mama do SUS”, comenta o Dr. Vitor Fiorin.

Com vagas limitadas, o evento tem duração prevista entre 2h e 3h e também se torna um espaço interessante para networking pois espera contar com os principais nomes do cenário empresarial do Espírito Santo. Segundo Rodrigo Miranda, “Será um encontro com nível altíssimo de empresários que, felizmente, têm um propósito em comum, resgatar a dignidade de quem sofre com o Câncer de Mama”.

METAS

São três metas principais do projeto Juntos pela Mama. A primeira é construir uma nova sala cirúrgica e com isso, levar a zero o tempo de espera pelo tratamento e remoção de tumores na mama. Outro objetivo é a compra de clipes metálicos. Eles permitem a identificação do local exato onde o tumor estava na mama do paciente e assim será possível reduzir o número de mastectomias, procedimento que retira 100% da mama.

“Sem a implementação do clipe metálico no paciente a mastectomia se torna inevitável. Com acesso aos clipes conseguiremos evitar esse procedimento em 60% deles, garantindo um tratamento conservador com segurança oncológica”, comenta a Dra Dani Chambô, uma das idealizadoras do Juntos Pela Mama. O projeto também pleiteia a aquisição inédita para um hospital do SUS das chamadas “toucas geladas”, utilizadas para evitar a queda de cabelo das pacientes durante o tratamento. Ao todo a campanha busca arrecadar R$ 650 mil até o fim do mês de outubro.

JUNTOS PELA MAMA