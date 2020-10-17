Médica cria campanha para zerar a espera pelo tratamento de câncer de mama

Danielle Chambô é responsável pelo setor de mastologia do Hospital Santa Casa de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A médica Danielle Chambô é uma agente de transformação na vida de suas pacientes, principalmente aquelas que enfrentam a batalha contra o câncer de mama. Ela conta que a escolha pela mastologia foi um caminho natural. Eu desejava uma especialidade dentro da ginecologia que fosse completa, permitindo atuar do diagnóstico ao tratamento clínico e cirúrgico. Na época, a mastologia se tornava uma especialidade e eu fiz parte da primeira turma de residentes do Brasil, diz.

Responsável pelo setor de mastologia do Hospital Santa Casa de Vitória, Danielle teve a oportunidade de, durante sua trajetória, ver o que se tinha de melhor em termos de tratamento da doença. Trabalhar com as pacientes do SUS gera uma montanha-russa de emoções. Ao mesmo tempo que é muito gratificante ter a chance de ajudar muitas pessoas, por outro lado se torna também frustrante porque, muitas vezes, não conseguimos fazer tudo que poderia estar ao nosso alcance. Na maioria das vezes por conta de problemas burocráticos ou falta de estrutura.

" Trabalhar com as pacientes do SUS gera uma montanha-russa de emoções. Ao mesmo tempo que é muito gratificante ter a chance de ajudar muitas pessoas, por outro lado se torna também frustrante porque, muitas vezes, não conseguimos fazer tudo que poderia estar ao nosso alcance" Danielle Chambô - Médica

Nesse Outubro Rosa, com o oncologista Vitor Fiorin e um grupo de empresários, formou o movimento Juntos Pela Mama, que visa mudar de fato a forma de atendimento das pacientes do SUS. E salvar vidas que, hoje, inevitavelmente são perdidas ou abreviadas pela demora excessiva e desproporcional à gravidade da doença. Dentro das propostas está a construção de uma sala de cirurgia exclusiva para tratamento de câncer de mama, conta a médica.

Pra finalizar, ela faz um alerta: para que se fale sempre em prevenção e combate ao câncer de mama. É o tipo que mais mata mulheres no Brasil. Contudo, apesar deste dado, se a doença for descoberta no início há mais de 95% de chances de cura. Veja os objetos do seu baú.