Após perder emprego, ela faz sucesso criando cestas de café da manhã

Lugar no mundo.

A cristaleira que é o móvel mais bonito da minha casa. Nela tem emoção e minhas melhores louças, delicadas e cheias de histórias de família. Uso em ocasiões especiais, mas às vezes tiro algumas para o dia a dia. Parece que torno o dia mais especial quando abro minha cristaleira.

Fotografo tudo. Minhas cestas, pessoas, objetos, meus filhos, paisagens, o sol, a lua, o mar, os bichos. Prendeu meus olhos, registro. É como se eu pudesse segurar o tempo pelas mãos, pelas fotos que tiro.

O terço. Lembrança marcante deixada pelo meu Pai. Era um católico fervoroso, um homem de muita fé. Este mesmo era o seu pessoal. Inseparáveis, uma armadura.

O livro Diário de Anne Frank, que li na adolescência e me marcou muito. A história, a tristeza, o sofrimento, a força dessa menina me marcam até hoje, talvez por eu ler o livro um pouco mais velha do que a idade em que ela tinha. O mundo abriga muitas histórias, mas o holocausto foi, na minha opinião, a mais triste delas.

Amo e conservo ainda o tacho de cobre que era utilizado pelos meus pais para fazer doces. Já ensaiei fazer geleia, mas ele fica mesmo é na minha cozinha sempre com frutas frescas.