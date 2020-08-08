Conheça a capixaba que faz sucesso no universo da cerâmica

Fernanda Machado sempre gostou de ver o belo, nas aulas de arte e nas visitas a museus. Em 2017, durante uma viagem, a publicitária viu a vida se transformar. Tinha como ponto de partida um curso na Schumacher College, na Inglaterra. Quando terminei, fiz um retiro em silêncio por sete dias em um mosteiro cristão, e depois minha mãe chegou e fizemos uma viagem juntas. Quando estava programando essa viagem, tive muita vontade de aprender a fazer alguma coisa com as mãos que me desafiasse e que eu tivesse interesse. Assim veio a ideia da cerâmica, lembra.
Enquanto a mãe voltava para o Brasil, a capixaba decidiu ir para a Itália frequentar um curso na Academia de Arte de Firenze. Acabou se apaixonando e se tornando uma ceramista de mão-cheia. Hoje suas peças fazem sucesso em todo o país. Tudo me inspira, a natureza, as pessoas, os lugares, as cores e as formas. Por isso me permito ser livre e intuitiva nas criações da peças. As minhas peças já foram até para a Índia como presente de casamento, conta orgulhosa.
Lembrança de casamento.
Emoldurei o convite do meu casamento, que tem essa aquarela da nossa Pedra Azul, lugar que amamos e vamos muito. Foi feita pela artista Mônica Boiteaux.
Esse é o colar de uma tribo Masai da Tanzânia. Eu e meu marido amamos conhecer lugares diferentes, principalmente as histórias das pessoas. E sempre trazemos uma lembrança.
Compramos essa obra da Marina Weffort quando mudamos para São Paulo. Amo a delicadeza do tule desfiado e as diferentes interpretações que as pessoas dão a ela.
O meu pai ganhou esse relógio do meu avô quando se casou. E deu para o meu marido no dia do nosso casamento civil, foi um momento cheio de significado e emoção para nós.
Sou devota de Nossa Senhora das Graças e recebi essa imagem que Gabi Decottignies desenhou e me presenteou quando se hospedou na minha casa do Rio de Janeiro. Carrego ela com muito carinho.
Essa peça é uma criação minha. Fiz de presente para os convidados do meu casamento. Queria muito fazer uma pec?a que multiplicasse o amor, enta?o nada melhor que usar a frase preferida da nossa fami?lia: A vida e? bela.