Conheça a capixaba que faz sucesso no universo da cerâmica

Fernanda Machado sempre gostou de ver o belo, nas aulas de arte e nas visitas a museus. Em 2017, durante uma viagem, a publicitária viu a vida se transformar. Tinha como ponto de partida um curso na Schumacher College, na Inglaterra. Quando terminei, fiz um retiro em silêncio por sete dias em um mosteiro cristão, e depois minha mãe chegou e fizemos uma viagem juntas. Quando estava programando essa viagem, tive muita vontade de aprender a fazer alguma coisa com as mãos que me desafiasse e que eu tivesse interesse. Assim veio a ideia da cerâmica, lembra.