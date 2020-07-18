Capixaba cria marca de roupa para mulheres de corpos reais

Luiza Molina criou a própria marca de roupa Crédito: Divulgação

Luiza Molina, 28 anos, cresceu no meio de tecidos, graças à tradicional loja da família, com 40 anos de mercado, localizada em Vitória. Tenho memórias da minha infância, de estar correndo com a minha irmã, brincando de pique-esconde no meio de tecidos. E foi aos 17 anos, quando começou a trabalhar na loja do pai, que descobriu a paixão pela moda e, principalmente, por roupas bem acabadas, com bom corte e modelagem.

Trabalhou mais de dez anos com a família, sonhando em ter a própria marca. Até que ela criou, há dois meses, a Mazla. Durante esses anos fui me tornando mais crítica em cada peça que eu experimentava em lojas. Sempre fui considerada grande; para muitos, fora do padrão. Encontrar peças elegantes, sofisticadas, com boa modelagem e tecidos de qualidade, sempre foi uma dificuldade, conta ela, que faz roupa para todos os tipos de mulheres.

Todas são bem-vindas. Acredito que assim como eu, outras pessoas querem entrar em uma loja e se sentirem lindas, do jeito que são. Formada em Relações Internacionais, ela participa de todo o processo de criação das peças. Mas a marca tem o estilista Marcelo Zantti. Entre seus sonhos está o de ser mãe. Porém é para o futuro, diz.